Termoli onora il compatrono: solenne pontificale e processione di San Timoteo

TERMOLI. Solenne pontificale e processione chiudono questa sera le celebrazioni della festa del compatrono San Timoteo.

«In comunione di preghiera, guidati dalla fede e dall'amore incondizionato per ogni fratello e sorella che incontriamo, si rinnova la festa in onore di San Timoteo, compatrono della diocesi di Termoli-Larino e della città di Termoli.

San Timoteo, discepolo di san Paolo da lui definito “figlio carissimo” (2 Timoteo 1,2), è un santo biblico vissuto nell’epoca sub - apostolica. Allora la chiesa era Una ed Unica. Non ancora conosceva la lacerazione delle divisioni che, purtroppo, sono iniziate successivamente. La devozione verso san Timoteo è patrimonio di tutti i cristiani senza distinzioni di appartenenza. Le due lettere a lui indirizzate da Paolo, che avendogli imposto le mani, lo ha reso vescovo di Efeso, sono ricchezza per tutti. Nelle sacre liturgie sono proclamate ai fedeli battezzati sia cattolici che ortodossi ma anche ai fratelli protestanti. La sua persona, i suoi insegnamenti, la parola a lui indirizzata dal maestro Paolo sono dono condiviso e richiamano fortemente ad uno spirito di unità. Quest’anno, in modo particolare, si vuole pregare il nostro santo patrono perché interceda per noi per vivere uno spirito di fraternità e ricostituzione dell’Unità perduta. Occorre ricucire con lo spirito dell’amore fraterno le lacerazioni che tanto offendono la dignità cristiana e non onorano il desiderio di Cristo che pregò per l’unità: “… Perché tutti siano una cosa sola…” (Giovanni 17,21). Si vivrà il triduo di preparazione alla festa di san Timoteo animati dal desiderio dell’unità in spirito di fraterna accoglienza dei nostri fratelli ortodossi ed evangelici.

Alle ore 18 il Solenne pontificale, alle ore 19.30 processione per le strade della città con la reliquia del capo di San Timoteo.