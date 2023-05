Funzioni e competenze: riorganizzato l'ufficio legale

TERMOLI. L’amministrazione comunale razionalizza l’ufficio legale, settore a cui accredita importanza significativa, visto che c’è anche un assessore dedicato, come Giulia Michela Antignani.

E’ stata ravvisata la necessità di ridefinire l’assetto organizzativo dell’Avvocatura, tenuto conto della dotazione e consistenza delle risorse umane assegnate in 5 unità di cui due Istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C2 e tre avvocati, di cui 2 di categoria D posizione economica D1 e n.1 di categoria D3 posizione economica D7, cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa. Si ritiene necessario procedere alla definizione puntuale dei procedimenti e della loro responsabilità, in relazione al personale assegnato all’Avvocatura comunale, sia sul piano funzionale che di rapporto gerarchico, tenuto conto dei procedimenti di fatto già attribuiti e svolti in autonomia dal personale in dotazione al Servizio Legale.

Definita per l’avvocatura comunale la seguente articolazione: Funzioni contenziose con le quali si provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza, la difesa e la cura degli affari legali dell’Ente, sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali, secondo principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, esercitando le relative funzioni con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, seguendo nell'affidamento delle pratiche criteri omogenei qualitativi e quantitativi, dell'alternanza e un sistema che garantisca la casualità dell'assegnazione, la parità di trattamento e comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione legale ed amministrativa, nei seguenti giudizi: giudizi amministrativi; giudizi civili; giudizi dinanzi alla Corte dei Conti; giudizi penali, anche mediante l’esercizio dell’azione civile, previa autorizzazione del sindaco; giudizi arbitrali; giudizi tributari; altri giudizi nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto dal tipo di organizzazione dell’Ente; procedimenti di negoziazione assistita; procedimenti di mediazione; ricerca e archiviazione di atti giudiziari per la costruzione della banca dati del contenzioso dell’Ente.

Alla funzione contenziosa sono assegnati i dipendenti-avvocati investiti delle attività professionali per competenza, inquadramento ed assegnazione in via esclusiva: Ilenia Corbo, Gasperina Di Brino, Antonella Grasso, nonché le dipendenti Anna De Nisi ed Elvira Maria Di Girolamo rispettivamente per le cause affidate ai professionisti esterni ed ai legali designati dalle compagnie assicuratrici. Nella funzione consultiva, con la quale si provvede ad assicurare la consulenza ai dirigenti interessati alla redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali; suggerimenti circa l’adozione di provvedimenti o collaborazione nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide e qualsiasi altri atti e/o fatti che possono determinare l’insorgere di una lite; partecipazione a gruppi di studio per fornire supporto legale in qualsiasi materia; pareri e consulenze ai diversi organi dell’Ente; attività di supporto normativo nella redazione ed aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente. Alla funzione consultiva sono assegnati i dipendenti Ilenia Corbo, Gasperina Di Brino, Antonella Grasso e le attività riconducibili alle funzioni 2 in collaborazione con la dipendente Anna De Nisi. A chiudere le funzioni amministrativo-contabili e quelle di gestioni dei sinistri.