Rissa e investimento al chiosco, scatta il "Daspo urbano" per l'aggressore

TERMOLI. Arrivano i provvedimenti connessi ai fatti della notte tra 24 e 25 aprile, quando ci furono una rissa e un investimento nella zona del vecchio ospedale.

Un pregiudicato minacciò, aggredì e percosse dapprima un giovane cliente di un chiosco, quindi altri due ragazzi che si erano frapposti tra l’aggressore e la vittima. Episodio avvenuto in presenza di numerose persone.

Immediatamente dopo, l’uomo, messosi alla guida della sua auto, l'ha diretta a velocità sostenuta contro i due malcapitati, cercando di investirli, riuscendovi dopo alcuni tentativi e manovre pericolose, provocando a uno di essi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Solo a fronte del radunarsi di un gruppo di cittadini intenzionati a bloccare lo sconsiderato comportamento, il conducente si era allontanato con l’auto dopo aver urtato e danneggiato un altro veicolo in sosta.

«Per le gravi condotte tenute, connotate da significativa pericolosità per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ed in considerazione dell’allarme sociale prodotto, nei confronti del responsabile, denunciato a piede libero da parte del personale del Commissariato di Termoli, è stato disposto da parte del Questore di Campobasso l’immediato avvio dell’istruttoria per l’irrogazione del Divieto di accesso e stazionamento in alcune aree della cittadina costiera e presso determinati esercizi pubblici, ai sensi della normativa sul cosiddetto “Daspo Urbano”, segnatamente dell’art. 13 bis del D.L. n. 14 del 2017».

Il provvedimento adottato prevede i descritti divieti per la durata di due anni.