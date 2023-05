Campomarino torna a vestirsi di Blu, Silvestri: «Occasione di rilancio per tutta la comunità»

La cerimonia della Bandiera Blu 2023

CAMPOMARINO. Stamani, alle ore 10.30, il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri ha partecipato alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2023, nella Sala Convegni del Cnr a Roma.

Il comune di Campomarino si fregia del prestigioso vessillo per l’undicesima volta consecutiva.

Un vanto ed un onore per la nostra località balneare e per la cittadinanza tutta, sinonimo di ottima qualità dell’ambiente e di una buona cultura dell’ospitalità, queste le parole del sindaco di Campomarino che dall’inizio del proprio mandato ha sempre cercato di favorire azioni volte al miglioramento dell’attrattività e della vivibilità del territorio da parte dei turisti.

L’assessore al Turismo Michele D’Egedio e l’amministrazione comunale tutta soddisfatti per il risultato raggiunto ringraziano la struttura e gli uffici competenti, che ancora una volta hanno lavorato per il raggiungimento di questo importante obiettivo: "La Bandiera Blu è una continua sfida per il miglioramento di tutti quegli aspetti che costituiscono i criteri di valutazione della qualità ambientale del nostro territorio e del suo sviluppo sostenibile, auspicando che anche per la stagione balneare 2023 la bandiera blu possa rappresentare un rilancio dell’economia della nostra comunità, pertanto il sindaco e l’amministrazione rivolgono un sincero augurio a tutti gli operatori del settore".