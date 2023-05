La Bandiera Blu torna a sventolare sulla città di Termoli

Termoli e Campomarino Bandiere Blu 2023 in Molise

TERMOLI. Torna a sventolare la bandiera blu sulla città di Termoli.

Dopo gli innumerevoli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale fin dal momento del suo insediamento, oggi la Fee, Foundation for Environmental Education, ha voluto nuovamente assegnare il vessillo blu che mancava ormai da sei anni alla città adriatica.

La bandiera blu è un “eco-label volontario assegnato a tutte quelle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio”. A Roma per ritirare l’ambito riconoscimento erano presenti il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci e l’assessore alle Politiche Sociali e della Scuola Silvana Ciciola. In tutto, quest’anno, sono 226 le località marine che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Termoli figura tra le 17 new entry del 2023.

“Abbiamo lavorato tanto - ha detto l’assessore all’Ambiente Rita Colaci - per raggiungere questo obiettivo. Fin dal momento del nostro insediamento, l’amministrazione comunale e l’assessorato all’Ambiente hanno portato avanti tutte le iniziative utili per riconquistare questo vessillo che attesta la qualità delle nostre acque ed i servizi e la pulizia delle nostre spiagge. Non è stato semplice, ma non abbiamo perso un solo istante per cercare di raggiungere questo traguardo che oggi ci gratifica più che mai proprio in vista dell’imminente stagione estiva. Ringrazio il Sindaco Francesco Roberti, la giunta comunale, tutta la maggioranza, la struttura comunale che ci hanno sempre supportato e il mio assessorato che ha lavorato senza sosta per riportare a Termoli questo ambito riconoscimento”.

Galleria fotografica