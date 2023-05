Contro l'omofobia, «il Comune di Termoli aderisca alla carta Re.A.Dy»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle propone l’adesione del Comune di Termoli alla carta Re.A.Dy. contro l’omofobia. Una iniziativa che segue di una settimana circa il convegno organizzato in sala consiliare assieme al Pd e ad Articolo 1.

«Amare è un diritto eppure il mondo fa fatica a riconoscere che l'identità di genere e l'orientamento sessuale fanno parte dei caratteri fondamentali della persona. Imprigionati da radici storico-culturali omofobe possiamo liberarci solo attraverso la conoscenza e la veicolazione delle informazioni. In prosieguo dell'incontro tenutosi a Termoli il 04 maggio vogliamo che dalle parole si passi ai fatti ed è per questo che abbiamo depositato una mozione che impegna Sindaco e Giunta ad aderire alla Rete RE.A.DY sottoscrivendo la Carta di intenti della Rete, per promuovere azioni positive contro le discriminazioni per orientamento sessuale e a istituire e rendere attivo uno sportello comunale usufruibile gratuitamente, con l'obiettivo di promuove il benessere degli individui e la tutela dei diritti, offrendo supporto sociale, psicologico e legale attraverso un team di esperti e di operatori competenti e che fornisca informazioni per superare le discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale nel rispetto della privacy e della riservatezza di ciascuno. L'omofobia uccide due volte. Modificare le nostre credenze intermedie è possibile superando il pregiudizio, andando oltre il giudizio e la non accettazione dell'altro, superando la paura che ci rende fragili e che ci impedisce di comprendere ed aprirci all'altro».

I consiglieri Daniela Decaro, Nicolino Di Michele, Ippazio Stamerra, Antonio Bovio hanno evidenziato nella mozione presentata a sindaco e presidente del Consiglio comunale che «In questi anni molte amministrazioni locali e regionali hanno avviato politiche e sviluppato azioni per tutelare dalle discriminazioni.

La Città di Torino nel febbraio 2001, accogliendo la proposta delle Associazioni del Coordinamento Gay Lesbiche Transessuali di Torino, ha istituito con Delibera della Giunta Comunale il Servizio LGBT per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Il 15 giugno 2006 è nata, sempre a Torino, Re.A.Dy nell’ambito del Pride nazionale, quando la Città di Torino, in collaborazione con il Comune di Roma, ha riunito rappresentanti istituzionali di dodici Pubbliche Amministrazioni, tra Regioni ed Enti Locali di tutta Italia (comuni di Bari, Bologna, Messina, Padova, Roma, Torino e Venezia, le Province di Rimini, Siracusa e Torino, le Regioni Piemonte e Toscana), con l’obiettivo di metterli in rete attraverso la condivisione di una Carta di Intenti, il documento costitutivo che ne definisce finalità, compiti, organizzazione e impegni. La Re.A.Dy offre alle pubbliche amministrazioni locali uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei Diritti Umani delle persone LGBT e alla promozione di una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze attraverso una struttura leggera, orizzontale e partecipata. La Commissione Europea ha designato il 2007 “Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti” nel quadro di uno sforzo volto alla promozione dell’uguaglianza e della non discriminazione nell’Ue. I Diritti fondamentali di non discriminazione e pari opportunità sono una priorità indicata dalla Commissione Europea che ha promosso quattro temi chiave 1) aumentare la consapevolezza del diritto alla uguaglianza ed alla non discriminazione; 2) stimolare un dibattito sui modi per aumentare la partecipazione dei gruppi sottorappresentati nella società; 3) celebrare e accettare la diversità; 4) promuovere una società più coesa. Molti comuni e Province come Torino, Roma, Venezia, Ragusa, Agrigento, Napoli, Bari, Campobasso, hanno istituito servizi dedicati alla rimozione degli ostacoli per la sostanziale realizzazione delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni basate sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere. Tante amministrazioni si sono rese parte attiva per favorire le azioni di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, nell'ambito della strategia nazionale dell'Unar, che prevede un programma formativo verso operatori pubblici, con la collaborazione dell'Oscad (Osservatorio sulla Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori). Tra i vari strumenti utilizzati dagli Enti v’è anche l’istituzione di uno Sportello quale spazio di ascolto, di accoglienza e di sostegno per persone Lgbt. E’ indiscutibile la necessità anche per il comune di Termoli, di costruire percorsi di azione per ottimizzare le risorse e contribuire a tutelare i diritti in modo omogeneo sul territorio cittadino e creare un clima sociale di riconoscimento e di rispetto delle differenze, anche attraverso iniziative dirette ai servizi rivolti a tutta la popolazione, rafforzando le competenze per affrontare le tematiche legate alla condizione omosessuale e transessuale».

Per questo, il gruppo pentastellato chiede che la città di Termoli entri ufficialmente nella Rete RE.A.DY sottoscrivendo la Carta di intenti della Rete, per promuovere azioni positive contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per combattere ogni forma di discriminazione e violenza legate all'identità di genere». Inoltre, che venga istituito e reso attivo uno sportello comunale usufruibile gratuitamente, anche nell’ambito delle politiche sociali, che promuova l’interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender (Lgbt), uno sportello di ascolto per tutti coloro che affrontano momenti cruciali della propria esistenza, in special modo per coloro che siano state vittime di violenza o abbiano subito episodi di discriminazione con l'obiettivo di promuove il benessere degli individui e la tutela dei diritti, offrendo supporto sociale, psicologico e legale attraverso un team di esperti e di operatori competenti; che fornisca informazioni sui servizi pubblici e/o di privato sociale presenti sul territorio, attivando, laddove possibile, un servizio di accompagnamento.

Uno sportello aperto a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali e Transgender, oltre che alle persone che presentano intersessualità o disturbi della differenziazione sessuale, che sentano l'esigenza di accoglienza, ascolto e supporto in riferimento alle situazioni di disagio vissute o che abbiano bisogno di informazioni per superare le discriminazioni basate su genere e orientamento sessuale nel rispetto della privacy e della riservatezza di ciascuno».