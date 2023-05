Reclusi, ma non esclusi: dall'esperienza in carcere l'importanza della rieducazione

Reclusi, ma non esclusi: intervista al coordinatore nazionale Cec Giorgio Pieri

TERMOLI. La necessità di rieducare i detenuti per avviarne il loro reinserimento sociale e soprattutto ridurne la recidiva, ancora troppo alta, di coloro che una volta scontata la pena, tornano in libertà e commettono ancora reati.

Martedì sera, alle 20, al cinema Oddo, testimonianza di coloro che sono “Reclusi ma non esclusi”. “Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo” (Ebrei 13,3).





La comunità ecclesiale si fa carico delle persone recluse, le accoglie, le accompagna, si prende cura di loro offrendo possibilità riabilitative e di rinascita: «Quando bussano alla porta non chiedete quale sia il loro nome ma la loro ferita! (Don Vittorio Cordisco)». Proprio il parroco, don Benito Giorgetta, presidente di Iktus, ha introdotto i lavori sul tema della “Misericordia: architrave e bussola”; Mauro Cavicchioli animatore del servizio carcere associazione Papa Giovanni XXIII e Giorgio Pieri coordinatore dei Cec su “La cura pastorale dei detenuti. Come annunciare il Vangelo dietro le sbarre” hanno focalizzato l’attenzione di una platea che nonostante l’ora ha gremito la sala sull’esigenza di rieducazione, poi confortata dalle testimonianze di ex detenuti recuperati alla vita familiare e alla società nel filone “Dalle nostre macerie Dio può costruire grattacieli”.

Ogni contribuente spende 500 euro all’anno, per un sistema che al 75% è fallimentare. Il costo di un detenuto è di circa 200 euro al giorno e, noi sappiamo che, come oggi, 140 persone escono dalle carceri italiane e di questi, 110-120, tornano a delinquere. Un costo sociale di 3 miliardi l’anno per un sistema che non funziona. Da qui la necessità di un percorso educativo che vede la recidiva abbassarsi da quel 75% al 15%.





L’articolo 27 della Costituzione dice che “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” ma non le stiamo rispettando.

«Per questo anche la chiesa bisogna che faccia un passo, basta concentrare tutte le forze all’interno del carcere, dobbiamo guardare a queste persone che sbagliano anche fuori e considerare le pene non solo nel carcere», il messaggio diffuso nell’incontro.

