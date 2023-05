"Vietato calpestare i sogni", 38 scuole in gara nel concorso nazionale di pasticceria per "ragazzi speciali"

Talenti in vetrina

Talenti in vetrina sab 13 maggio 2023

Concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali: l'intervento di Maricetta Chimisso

TERMOLI. Torna uno degli appuntamenti più attesi, quello del concorso nazionale di pasticceria per “ragazzi speciali”, giunto alla seconda edizione, organizzato dall’istituto alberghiero Federico di Svevia, a Termoli.

Ieri mattina la presentazione della manifestazione che ha visto raddoppiare il numero di scuole e partecipanti, a conferma della formula vincente, che vuole anche essere un ponte verso il futuro, ossia proiettare gli studenti nel mondo professionale.





Sono 38 gli istituti che prenderanno parte alla gara che si svilupperà dal 17 al 19 maggio, col motto “Vietato calpestare i sogni”, sì, perché coloro che hanno avuto evidenza nella prima edizione sono poi riusciti a trovare anche stabilità professionale.

L’istituto alberghiero considera un fiore all’occhiello la propria pasticceria, che la colloca al quinto posto in Italia, questo il livello raggiunto di recente in un contest ospitato in Basilicata.

Impegno massimo della dirigente scolastica Maricetta Chimisso, della docente Cinfia Grafone e di Maurizio Santilli, nella sua duplice veste di insegnante e di ambasciatore del Gusto.

Chicca dell’evento, il ritorno del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, a pochi giorni dalla sua precedente visita nel Molise, che sarà presente alla cerimonia di premiazione del 19 maggio.

Un evento che sarà curato in veste di presentatrice dalla collega Barbara Fino.

IL PROGRAMMA

17 MAGGIO 2023

8:30-17:00 Accreditamento Concorrenti Concorso Nazionale Ragazzi Speciali

ORE 8:30 Benvenuto della Dirigente, del Vice Presidente FIPGC e presentazione Giuria.

ORE 10:00 Inizio Concorso Interno di Pasticceria “Ragazzi Speciali”,

Ore 13:00/14.30 Pranzo Buffet,

ORE 15:30/17:30 *Tour guidato presso il Borgo Antico di Termoli,

ORE 16:15 Chiusura Concorso Interno di Pasticceria “Ragazzi Speciali”,

ORE 17:00 Premiazioni,

Ore 20:00 Cena Buffet Inaugurale con musica e animazione.

18 MAGGIO 2023

ORE 9:00 Presentazione del Concorso Nazionale, saluti della Dirigente, del Vice residente FIPGC e presentazione della giuria,

Ore 10:00 Uscita Prima Batteria,

ORE 10.30-12.30 *PER LE SCUOLE NON IN GARA: Tour guidato presso il Porto Turistico e aperitivo con passeggiata presso lungomare sud “Rio Vivo”.

Ore 13:00/14:30 Pranzo buffet,

Ore 14:30 Uscita Seconda Batteria,

Ore 17:45 Chiusura Concorso 1° giornata Cena Libera in Ristoranti Convenzionati.

19 MAGGIO 2023

ORE 9:00 INTERVENTI FIPGC – SCUOLE

Ore 10:00 Uscita Terza Batteria,

Ore 12:30 Chiusura Concorso.

Ore 12:45 PREMIAZIONI

Intervento Istituzionale del Ministro On. Alessandra LOCATELLI,

Ore 13:45 Pranzo buffet.