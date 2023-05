Fossacesia dedica la sua Bandiera Blu al sindaco delle Tremiti Calabrese

FOSSACESIA. Una giornata che doveva essere una festa, segnata dalle consegne della Bandiera Blu, e che per tanti sindaci si è trasformato in un momento di grande tristezza per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe Calabrese, primo cittadino delle Isole Tremiti.

“Avrebbe dovuto essere un momento di gioia per tutti per la riconquista o per la prima assegnazione dell'effige della Fee ed invece la notizia della morte di Calabrese ha colpito profondamente gli amministratori comunali presenti. Dedico la nostra 22esima a lui che, come tanti sindaci, lavorano, operano, non si risparmiano per le loro collettività", ha detto il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.