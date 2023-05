“Campomarino Lido dove il blu del mare si confonde con l’azzurro del cielo”

CAMPOMARINO. Campomarino Lido si riconferma Bandiera Blu per l’undicesimo anno consecutivo, la nostra riviera adriatica ha nuovamente questa piccola ma incantevole cittadina come fiore all’occhiello insieme a Termoli per questo 2023 che si prospetta il nuovo inizio dopo tre anni di chiusura e titubanze, di paura e distanziamenti.

Campomarino Lido però quest’anno ha avuto un’ennesima conferma aldilà del suo mare, la conferma dei suoi servizi: efficienti, disinteressati e amorevoli verso la gente che lo abita ma soprattutto verso il turista, è infatti dell’Aloha Park Hotel l’iniziativa di ospitare un’associazione culturale regalando nella sua totalità tutte le camere destinate ai disabili.

Il proprietario Lino Vileno spiega: “Mi è arrivata notizia un pomeriggio che nel nostro Molise, precisamente nelle nostre zone non siamo ospitali, ad approfondimenti vari ho capito cosa fosse accaduto e senza togliere o giudicare terzi ho deciso che quelle persone non solo avrebbero potuto soggiornare nel nostro hotel ma che tra di loro quelle con invalidità non avrebbero pagato nulla, non perché la nostra sia una regola ma perché alla non ospitalità altrui noi abbiamo il dovere morale non solo di chiedere scusa, ma di farlo come meglio riteniamo opportuno”.

Dunque, a Campomarino Lido una medaglia al valore per queste persone che si pongono al servizio dei turisti, della cultura, dell’emancipazione e della legge perché anche e soprattutto di legge si parla.

Una persona con invalidità non è e non ha meno di altri se si dispone delle attrezzature e delle agevolazioni per far vivere loro una vacanza da sogno.

L’Aloha Park Hotel e l’Acquario, i due pilastri turistici dei fratelli Vileno hanno considerato questo dal giorno della loro apertura, 23 anni fa, ossia rendere possibile la felicità di tutti e nella stessa misura, seguendo l’insegnamento dei due pionieri del posto, i loro genitori, Italia Lalli e Nicola Vileno (recentemente scomparso)

Ma Campomarino Lido non è solo i fratelli Vileno, è il Camping Happy Days, è il Camping Corrado, Camping Smeraldo, Camping la Pineta, per tutte le persone che vivono viaggiando sul loro camper e vogliono trovare ospitalità e pulizia, igiene e manutenzione sempre attive. Per non parlare dei molteplici B&B che danno loro la massima ospitalità come altrettantir esidence: Italia, Alba Dorata, Campitur, Nettuno e il Diomedea residence Village.

Una Bandiera Blu dunque senza alcun dubbio degna della sua staffa, dovuta anche alla spiaggia dei disabili attiva da 4 anni grazie soprattutto all’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Piero Donato Silvestri e da tutti, nessuno escluso, gli stabilimenti balneari del posto.

Mariachiara Sacchetti