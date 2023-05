"Una rosa per la mamma", il gesto di cuore al San Timoteo e all'Opera Serena

TERMOLI. Il ritorno alla normalità dopo 3 anni si nota anche in occasioni e circostanze come quella odierna, anche se, nei luoghi di cura e nelle Rsa le precauzioni e gli obblighi restano ancora tali.

Festa della mamma e finalmente l’associazione Euroclub Molise 92, nata nel 1992 proprio per rendere omaggio a tutte le genitrici, è tornata ai fasti di un tempo, rinnovando quel rito così dolce di consegna delle rose a chi è ricoverato all’ospedale San Timoteo e chi è ospite della casa di riposo Opera serena.

Un semplice gesto di umana generosità e gentilezza che questo affiatato gruppo di persone che fanno parte dell'Associazione compie senza nessun scopo o secondo fine.

Li abbiamo incontrati proprio davanti ai cancelli del presidio ospedaliero di viale San Francesco, prima che si addentrassero tra i reparti.

Una bella iniziativa che per qualche attimo allieta la giornata delle tante donne; subito dopo l’appuntamento in ospedale, i membri della citata associazione si sono recati all’Opera Serena per compiere analogo gesto alle ospiti della struttura.

Dopo il fermo forzato causa pandemia, l'Associazione Euroclub Molise 92 ha ripreso la tradizionale manifestazione: “Una rosa per la mamma”. Puntuali, come sempre, i soci alle ore 9.30 hanno compiuto questo gesto a tutte le mamme, donne, e nonne, ricoverate presso l'ospedale San Timoteo di Termoli e quindi alle ospiti di Opera Serena di Termoli. Una rosa anche per le mamme che lavoravano all'interno delle due strutture.

Il comitato rinnova i ringraziamenti tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

Galleria fotografica