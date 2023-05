Orientare, coinvolgere e supportare: l'open day di Medicina e scienze della salute

CAMPOBASSSO. Orientare, coinvolgere e supportare: queste missioni saranno al centro dell’Open Day organizzato dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, previsto martedì 16 maggio, e rivolto alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie, con il principale obiettivo di accompagnare e favorire una scelta consapevole e ben informata del proprio percorso universitario.

A partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 13.30, il III Edificio Polifunzionale – in via F. De Sanctis, a Campobasso – ospiterà, nelle sue aule, le presentazioni dei corsi di laurea, dei relativi piani di studio e degli obiettivi formativi, offrendo anche informazioni sui possibili sbocchi occupazionali e le varie opportunità legate alle reti di collaborazione nazionali e internazionali con le altre università, le istituzioni, gli enti di ricerca, oltre che le attività di ricerca in atto in occasione delle visite nei diversi laboratori.

Nel corso della mattinata, infatti, sarà possibile visitare i laboratori del Dipartimento e avere momenti di confronto diretto attraverso la partecipazione di docenti, assegnisti, dottorandi, studentesse e studenti iscritti, laureati/e, oltre che rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni.

Inoltre, un focus speciale sarà dato alle modalità di ammissione ai singoli corsi di laurea, attraverso una dettagliata presentazione dei test TOLC. I partecipanti avranno, a tal proposito, la possibilità di visitare il Data Center di Ateneo che, proprio nella giornata del 16 maggio, ospiterà diverse sessioni di test di accesso TOLC.

Questo il programma di massima:

Accoglienza studenti nella struttura;

Presentazione dei vari corsi di studio: la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, le lauree triennali in Fisioterapia, Infermieristica, Ingegneria Medica, Scienze motorie e sportive, Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché i nuovi corsi di laurea in fase di accreditamento per l’anno accademico 2023/2024 (Scienze e tecniche psicologiche – in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione, Igiene dentale, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia);

Visita delle strutture di Ateneo e dei laboratori;

Incontro con i rappresentanti delle professioni;

Visita al Data Center di Ateneo dove sono in corso i test di accesso TOLC.

Il programma sarà svolto nella fascia 9.30-13.30, organizzando gli eventi in relazione agli arrivi dei vari gruppi scolastici.