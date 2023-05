Bandiera blu a Termoli, il risultato di un impegno collettivo

TERMOLI. Grande soddisfazione per l’assegnazione della Bandiera Blu alla città di Termoli. Questo importante sigillo di qualità internazionale conferma l'impegno di Termoli per la tutela dell'ambiente e rappresenta una testimonianza tangibile dell'attenzione dedicata alla sostenibilità e alla fruizione responsabile del territorio. Per ottenere questo ambito premio, Termoli ha dimostrato di avere spiagge pulite, acque di balneazione di elevata qualità, un'efficace gestione dei rifiuti e una solida infrastruttura turistica.

L'assegnazione della Bandiera Blu è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge l'amministrazione comunale, le associazioni locali, le imprese e i cittadini di Termoli. L'impegno costante nel preservare e migliorare l'ambiente ha portato a risultati concreti, rendendo Termoli una meta ambita per i turisti che cercano una vacanza in un ambiente naturale incontaminato.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci continua: “L'assegnazione della Bandiera Blu a Termoli è il risultato di un lungo e costante impegno della città per preservare e migliorare la qualità delle sue acque e delle sue spiagge. La città ha lavorato sodo per garantire che la sua costa fosse pulita, sicura e rispettasse i rigidi standard ambientali richiesti per l'assegnazione della Bandiera Blu. In particolare, sono stati fatti molti sforzi per migliorare la gestione dei rifiuti e la pulizia della spiaggia, così come per garantire l'accessibilità e la sicurezza della spiaggia stessa. La città ha anche investito in nuove infrastrutture, come una nuova passerella sul lungomare e un nuovo sistema di illuminazione pubblica, per migliorare l'esperienza dei visitatori. Non dimentichiamo inoltre le innumerevoli campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale che svolgiamo nelle scuole, nelle piazze e sulle spiagge per i bagnanti e ancora la recente inaugurazione del centro del riuso, un’installazione dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare nel territorio”.

Il dirigente dell'ufficio Ambiente Gianfranco Bove conclude: “L'assegnazione della Bandiera Blu a Termoli è una grande notizia per la città e per tutta la regione. Questo prestigioso riconoscimento contribuirà a promuovere Termoli come destinazione turistica di alta qualità e a sottolineare l'impegno della città per la salvaguardia dell'ambiente e della sua costa; le località costiere che ricevono questo riconoscimento, infatti, sono spesso considerate destinazioni turistiche di alta qualità, e questo può attirare più visitatori e aumentare il turismo nella regione. L'assegnazione della Bandiera Blu, inoltre, è un importante riconoscimento del duro lavoro della città per preservare e migliorare la qualità della sua costa: la città ha lavorato sodo per garantire che la sua costa fosse pulita, sicura e rispettasse gli standard ambientali richiesti per l'assegnazione della Bandiera Blu”.