La sosta sul viale dei trabucchi grida vendetta

TERMOLI. C’è una cosa che l’assegnazione della Bandiera Blu non potrà mai risolvere, quello della maleducazione. Sì, perché trovare le auto in sosta lungo la passeggiata dei trabucchi, ovviamente interdetta ai veicoli, è una situazione spiacevole, perché denota come si calpestano le norme del decoro urbano e anche l’opportunità di valorizzare sentieri che coniugano storia e territorio.

Proprio di recente, il primo maggio, è stata riaperta la scalinata che collega via Federico di Svevia all’uscita di torre Tornola, ma certo non per favorire questo tipo di soste selvagge. Ovviamente la nostra è una iperbole, ma serve per far comprendere come a volte il pensiero sia lontano e distante, tra chi cerca di promuovere la costa e chi invece la deprime e deturpa attraverso violazioni così palesi.

«Nella parte pedonale del muraglione le automobili sono arrivate a parcheggiare fino a dove potete vedere», con sgomento quanto viene sottolineato da un nostro lettore.

È chiaro che il maltempo ha influito sulla scarsa presenza di persone e turisti in zona, ma poco importa, lo “sfregio” al comune senso di civiltà prescinde da quanta gente ci sia in zone che andrebbero tutelate, ma da tutti. Non solo da chi ha l’autorità per farlo, in questo senso, viste le telecamere, più controlli e sanzioni adeguate.