Demanio a Rio Vivo, notificati i ricorsi dei privati in Appello: fissata l'udienza

TERMOLI. Sono stati notificati all'Agenzia del Demanio e ai Ministeri Competenti i ricorsi in riassunzione dei privati cittadini per proseguire l'annosa vicenda del Demanio di Rio Vivo-Marinelle. «Dopo la sentenza del gennaio 2023 - afferma l'avvocato Laura Venittelli - è stato necessario proseguire le azioni giudiziarie, così come indicato dalla Corte di Cassazione, davanti alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, per far affermare un principio di diritto, ossia che le aree dei cittadini ricorrenti, sin dall'impianto del catasto particellare (1942) non appartengono più al Demanio Marittimo-Ramo Marina Mercantile. Di fronte all'inerzia di tutte le parti amministrative, in questi 5 anni conseguenti alla legge che ha risolto il problema annoso di Rio Vivo Marinelli, i cittadini hanno chiesto alla Corte d'Appello di nominare un Ctu per definire la linea di demarcazione tra le proprietà private e le proprietà pubbliche in modo da definire, una volta per tutte il confine delle proprietà. La richiesta di consulente tecnico parte dai cittadini in quanto, nonostante una legge dello Stato (art.1 comma 907 della legge di bilancio 2017) abbia imposto all'Agenzia del Demanio di adoperarsi per la definizione della linea di demarcazione, sono passati quasi 6 anni senza alcun "spiraglio" e intervento concreto, ragion per cui gli abitanti di Rio Vivo, stanchi di attendere, sono stati nuovamente costretti a rivolgersi, anche per questa incombenza alla Corte d'Appello territoriale».

«L'udienza è stata fissata per il giorno 13 dicembre 2023, sperando che sia la volta buona per definire un'annosa e lunga questione», conclude l’avvocato Laura Venittelli.