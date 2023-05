Infiltrazioni mafiose nell’economia digitale, Musacchio interviene all'ateneo "Roma Tre"

LARINO. Vincenzo Musacchio all’Università “Roma Tre” con il General Manager della Banca d’Italia sul tema delle infiltrazioni mafiose nell’economia digitale. Il criminologo molisano è intervenuto in seno ad una delle iniziative dedicate dal Dipartimento di Economia dell’Università romana al tema della “Penetrazione della mafia nell’economia tramite l’impiego delle nuove tecnologie: giuristi ed economisti a confronto”. «Una nuova mafia, che utilizza sempre più i social, le criptovalute e la corruzione e meno la violenza. Le consorterie mafiose sono interessate alle più moderne tecnologie e in particolare a tutti gli strumenti che permettono un rapido e invisibile passaggio di denaro, testimoniato dal ricorso a pagamenti effettuati con criptovalute quali i bitcoin e più recentemente i monero, che non consentono il tracciamento e sfuggono al monitoraggio bancario.

Nei mercati digitali esistono nuove forme di riciclaggio che riescono a occultare la provenienza illecita dei capitali utilizzati per le transazioni. Questo accade in un ambito non ancora disciplinato legislativamente e per il quale non sono previste sanzioni per chi opera illegalmente e proprio quest’aspetto, potrebbe agevolmente costituire una nuova ed appetibile opportunità per le mafie contemporanee». «Da un lato meno azioni cruente e comportamenti in grado di provocare allarme sociale, dall’altro la tendenza dei sodalizi mafiosi a una progressiva occupazione dei mercati digitali».

Così Vincenzo Musacchio nel suo intervento rivolto agli studenti della Facoltà di Economia e di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre. Molto preciso e specifico anche l’intervento del General Manager della Banca d’Italia di Roma Sauro Mocetti che ha toccato gli aspetti puramente economici e finanziari e gli effetti delle mafie nelle economie degli Stati dove queste operano. Musacchio in conclusione ha rimarcato come la criminalità organizzata moderna sia transnazionale e mercatistica. «Sa come permeare politica, economia e finanza e con esse s’integra dando e ricevendo benefici mediante strategie di natura corruttiva». Il professor Musacchio, che ha appena terminato il corso di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale al Riacs di Newark, ha ringraziato i numerosi studenti intervenuti promettendo presto di ritornare.