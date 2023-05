Quasi 60 millimetri di pioggia in 24 ore e disagi sul litorale, resta l'allerta gialla

TERMOLI. Caduti quasi 60 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore sulla costa termolese, secondo il rilevamento della stazione meteo di Difesa Grande e inevitabili i disagi alla circolazione.

Sul litorale Nord, all'altezza del Martur, segnalata la presenza di un tratto insidioso, con cartelli stradali, a causa dell'acqua piovana presente in una cunetta, che rende rischioso il transito dei veicoli. Per questo è stata predisposta la segnaletica per mettere in guardia gli automobilisti.

Anche oggi numerose le regioni dove il maltempo sta imperversando.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e sui restanti territori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia.