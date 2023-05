Borse di studio, c'è tempo fino al 6 giugno per richiederle

TERMOLI. L’assessore alle Politiche sociali e della scuola Silvana Ciciola comunica che sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato un avviso pubblico avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023” disposte tramite delibera regionale n.169 del 10.05.2023 ed avente ad oggetto “Decreto del Ministero dell’istruzione n.44/2023”.

Nell’avviso pubblico (in allegato con il modulo da compilare per la richiesta) sono elencate le modalità per presentare la domanda.

Le istanze devono essere presentate entro il 6 giugno 2023. Il modulo può essere inviato per posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it oppure consegnato all’Ufficio Urp del Comune di Termoli fino al 6 giugno entro le ore 17.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico (Ufficio Istruzione – 0875.712503-514), responsabile del procedimento, la dottoressa Gina D’Ascenzo, oppure inviare una mail al seguente indirizzo ginadascenzo@comune.termoli.cb.it.