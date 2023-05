Reti di imprese e territorio: con l'Azienda di soggiorno euro-cooperazione all'UniMol

TERMOLI. “Reti di imprese e territorio nell’ambito di progetti di Cooperazione Transnazionale” il titolo dell’incontro con tavola rotonda, in programma nella sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise, domani 17 maggio, alle ore 9.30.

L’evento, curato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, è dedicato ai progetti europei su cui l’Aast è al lavoro da diversi anni e alla costituzione di una rete di imprese sul territorio.

Si tratta di una conferenza che affronta più aspetti legati alla cooperazione transnazionale ma anche di sviluppo del territorio in un’ottica europea e dell’app FramesPort. Tra i relatori, docenti universitari, professionisti e imprenditori che operano da anni in regione nel settore agro-alimentare.

L’incontro si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, di Monica Meini Direttrice Centro studi sul Turismo Unimol, Luciano De Bonis, Presidente Corso di studio in Scienze turistiche e beni culturali dell’Unimol.

La conferenza vedrà le relazioni di Luigi Mastronardi, docente universitario, che interverrà su “Risorse territoriali e reti d’impresa”; di Giovanna Testa dell’Unimol che parlerà di: “impianti industriali dismessi come risorsa turistica”, di Maurizio Varriano che riferirà su “I parchi letterari come base dei valori di cooperazione transfrontaliere”, di Costanzo Cascavilla già sindaco di San Giovanni Rotondo che riferirà su “Lo Sviluppo del territorio in un’ottica europea di strategia transfrontaliera”, dell’ingegnere dell’Afa System Francesco Amorosa che presenterà l’app “FramesPort” dei piccoli porti turistici per la digitalizzazione del territorio”.

Alle 11.00 un “coffee break”. Nella seconda parte si riprenderà con la tavola rotonda dal tema:”Il ruolo fondamentale delle Pmi per lo sviluppo dell’economia territoriale”. Interverranno: Domenico Colella imprenditore di Molise Eccellenze, Claudio Papa titolare dell’azienda “Dolce&Amaro, Angelo Ricci artigiano dei fornai Ricci, Enrica Luciani del “Relais I Dolci Grappoli”, Dionisio Cofelice del Molino Cofelice, Giuseppe Nardone direttore Associazione nazionale “Alberghi diffusi”.