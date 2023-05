Cantieri stradali, lavori in corso su via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Proseguono i lavori di preparazione per adagiare il nuovo manto asfaltato sulle strade della città di Termoli. Stamani impresa al lavoro nella fresatura del vecchio bitume in via Madonna delle Grazie, una delle strade più trafficate della città, anche approfittando della tregua data dal maltempo, dopo le ore ininterrotte di pioggia.

Ieri, proprio mentre pioveva, gli stessi lavori erano stati compiuti nel tratto iniziale di via Corsica. Ovvi anche i disagi alla circolazione, a causa delle indispensabili deviazioni.

Inoltre, sempre stamani, briefing in municipio per programmare i futuri interventi, che riguarderanno sia il centro che le parti periferiche della città adriatica.