"Giustizia e informazione", l'UniTre incontra Antonio Di Pietro

MONTENERO DI BISACCIA. L’Università delle Tre Età organizza per sabato 20 maggio, alle 18 nella Sala consiliare di Piazza della Libertà, l’ultimo prestigioso incontro in calendario per questo primo quadrimestre di attività.

Ospite e relatore d’eccezione il dottor Antonio Di Pietro, avvocato e già magistrato, Ministro della Repubblica ed europarlamentare, che ascolteremo in "Giustizia e informazione tra realtà e ipocrisia".

Questo il titolo scelto dal dottor Di Pietro per una riflessione sulle profonde e fuorvianti discrepanze tra le vicende giudiziarie e la loro narrazione nella cronaca, a partire proprio dagli eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese e lo hanno visto protagonista – l’inchiesta “Mani pulite” su tutti. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Luigi Catalano, direttore dell’Accademia di Umanità dell’UniTre montenerese, e della sindaca Simona Contucci. A introdurre e moderare l’incontro la presidente dell’UniTre Margherita Rosati.

L’evento è gratuito e aperto a tutti; i posti a sedere nel settore centrale sono riservati ai soci UniTre.