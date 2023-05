Fondi per non autosufficienza, Calenda: "Una gran bella notizia"

CAMPOBASSO. Con il Dpcm del 21 novembre 2019 è stato adottato il "Piano Nazionale per la Non Autosufficienza" per il triennio 2019 – 2021" ed approvato contestualmente il riparto triennale delle risorse del Fna assegnando alla Regione Molise una dotazione complessiva di euro 11.306.460 per il triennio 2019 - 2021 destinata agli Ambiti Territoriali per la realizzazione degli interventi per non autosufficienti, in base alle indicazioni della programmazione regionale.

Nel frattempo però, con Decreto direttoriale del Mlps n. 102 del 29/03/2021, in applicazione dell'articolo 2, comma 5 del Dpcm 21 novembre 2019, sono state assegnate ulteriori risorse aggiuntive a valere sul “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2021, ai sensi della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, quantificate per la Regione Molise in € 660.000,00.

Ai fini dell’utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate con il soprarichiamato Decreto direttoriale del Mlps n. 102 del 29 marzo 2021, si è ritenuto necessario incrementare il Fondo per la Non Autosufficienza 2021 ad integrazione della programmazione del Fna 2021 e pertanto, con Determinazione del direttore del III Dipartimento N. 64 del 17-05-2023 si è determinato di programmare le ulteriori risorse pari ad € 660.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi già previsti nel vigente Programma regionale per la Non Autosufficienza Fna 2019-2021.

Le risorse saranno ripartite come di seguito:

€ 528.000,00 in favore delle disabilità gravissime, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a) e b) del disciplinare approvato con la Dgr 79/2020;

€ 132.000,00 in favore dei disabili gravi, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera c) del disciplinare approvato con la DGR. 79/2020.

«Davvero una gran bella notizia – ha affermato la Consigliera Regionale Filomena Calenda che delle politiche sociali è stata Assessore regionale fino allo scorso marzo –, un obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie al grande lavoro svolto in sinergia tra la Commissione Regionale alle politiche sociali e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Sono somme importanti, importantissime direi, che ci permettono di dare una grande mano alle famiglie e alle associazioni che si occupano di persone non autosufficienti. Una risposta concreta e forte alle tante istanze che ci sono arrivate e ci arrivano continuamente dal territorio. Uno sforzo che è stato possibile grazie ad un attento lavoro d’insieme e che ci dice che le soluzioni ci sono ed è possibile trovare strade utili quando si lavora insieme».