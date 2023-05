Irrigazione e gestione del territorio, «Compiuto il percorso di fusione dei Consorzi di Bonifica»

TERMOLI-LARINO. Il commissario del Consorzio di Bonifica Fabio Rastelli puntualizza il percorso compiuto nella gestione dell’ente che ora come “Basso Molise” raggruppa sia quello Larinese che il Trigno-Biferno di Termoli. «Nei giorni scorsi, si è più volte parlato dei Consorzi di Bonifica, dando alle notizie un taglio giornalistico ad “effetto” e trattando certi temi inducendo nel lettore la semplicistica e scontata conclusione che sia bene e meglio addossare ad altri le responsabilità piuttosto che fare l’analisi di alcuni accadimenti. In particolare, si è dato risalto, quasi esclusivamente, al parziale annullamento delle cartelle esattoriali relative al triennio 2017-2019, tralasciando di trattare l’importante obiettivo raggiunto dai Consorzi di bonifica Trigno e Biferno ed Integrale Larinese che hanno completato l’iter previsto dalla L.R. 01/2018 di fusione nel neo istituito Consorzio di bonifica Basso Molise. Non si può in alcun modo pensare che la costituzione del nuovo Ente non susciti alcun interesse; al contrario, è importante sottolineare che il Consorzio di bonifica Basso Molise, attraverso un ampio piano di riorganizzazione, è stato istituito per affrontare i temi della bonifica e della irrigazione in chiave più moderna ed efficiente.

L’operazione di fusione dei due Enti, resa possibile grazie alla ferma volontà del Presidente Toma, è stata preceduta dai lavori della Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione, cui hanno preso parte, tra gli altri, le Organizzazioni professionali degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) e della struttura regionale del II Dipartimento, diretto dall’ingegner Massimo Pillarella. Ogni fase di cambiamento porta con sé difficoltà, ma anche numerose opportunità che, nel caso del Consorzio di bonifica del Basso Molise coincidono con l’obiettivo di rafforzare il ruolo importante e rilevante nella gestione della difesa del territorio e del dissesto idrogeologico, con il precipuo obiettivo di garantire la disponibilità delle risorse idriche a fini irrigui e la infrastrutturazione volta al miglioramento del beneficio fondiario. In accordo con gli imprenditori agricoli e le comunità del comprensorio, si è stilato un progetto condiviso, trasparente e di reciproca fiducia, che, a breve, sarà portato all’attenzione della Regione Molise. Imprecare contro il buio è sempre più facile che accendere una candela; tuttavia, un processo di rinnovamento necessita della ferma volontà di tutti, soprattutto quando sono dati i modi e gli strumenti per farlo. È questo il senso delle motivazioni che due collegi della Commissione Provinciale Tributaria hanno esposto nelle motivazioni di rigetto della richiesta di annullamento delle cartelle del medesimo triennio 2017-2019, emesse dall’ex Consorzio di bonifica Integrale Larinese ed impugnate da diversi consorziati. In sostanza, il Collegio ha inteso approfondire, dedicando diverse pagine alle motivazioni addotte, il significato, spesso troppo utilitaristicamente interpretato, di beneficio diretto ed indiretto affermando che “La corrispettività è, dunque, in funzione del servizio bonifica, la sua causa giustificativa risiede nella fruibilità dell’attività di bonifica e non già nella fruizione concreta di un beneficio diretto.

La partecipazione “necessaria” al consorzio instaura un rapporto di servizio che obbliga ad un facere di interventi di interesse comune (opere di canalizzazione e regimentazione delle acque, miglioramenti fondiari e di trasformazione agraria, infrastrutture di collegamento e contenimenti di dissesti idrogeologici e montani, interventi di manutenzione), non già ad un risultato di bonifica irrigua e terriera non essendo originato il rapporto da una sinallagmaticità di controprestazioni (secondo uno schema, non previsto né dal codice né dalla norma costitutiva del consorzio, attività di bonifica-miglioria del fondo-contributo commisurato al beneficio concreto ricevuto)”. Le attività di bonifica, così come la gestione delle condotte e delle reti su di un vasto territorio, non si sostanziano nella esclusiva cura delle singole superfici o aree dei consorziati, ma in una più ampia gestione dell’intero comprensorio che porti da un lato ad un miglioramento fondiario dall’altro al beneficio della conservazione e dell’incremento di valore del territorio, obiettivi raggiungibili attraverso la realizzazione di opere ed impianti di grande rilevanza che si conservino e si proiettino nel tempo attraverso interventi successivi di esercizio e manutenzione. Infatti, scrive il Collegio giudicante. “In definitiva, la natura del contributo consortile come tributo e non come tariffa ne evidenzia il carattere e la funzione di corrispettività con il servizio di bonifica, e non già di sinallagmaticità con il beneficio ricevuto”. Inoltre, aggiunge: “la periodicità della contribuzione sotto forma di canone, la sua doverosità “in ragione” (cioè a causa, in funzione) del benefico ma non in conseguenza (nel senso di derivazione finalistica o cronologica) del beneficio, propendono per escluderne la natura di corrispettività in senso stretto, ossia di controprestazione. Insomma, si tratterebbe di una corrispettività mutualistica correlata all’interesse pubblico di bonifica e non di una controprestazione sinallagmatica con l’esito della bonifica”. Le ragioni del Consorzio sono state rappresentate, con efficacia ed ampiezza, dinanzi alla Corte territoriale provinciale, dagli avvocati Angelo Cima e Pietro Colucci. consentito in seguito alla operazione di fusione dei due enti, resa possibile grazie alla ferma volontà del presidente Toma e della struttura regionale del Secondo Dipartimento diretto dall’ingegner Massimo Pillarella, hanno inteso avviare il processo di riordino e ammodernamento del Consorzio Basso Molise, per il controllo del territorio e lo sviluppo dell’agricoltura regionale».