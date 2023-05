Diagnosi precoce e screening, l'impegno del primario molisano Vincenzo Casolino in Abruzzo

PORTOCANNONE-LANCIANO. Lo screening e la diagnosi precoce possono salvare la vita. In questa ottica si colloca il convegno organizzato dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e presieduto dal molisano Vincenzo Casolino, originario di Portocannone, primario di Chirurgia del Renzetti e dalla dottoressa Maria Marino Responsabile Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nei presidi ospedalieri di Lanciano Ortona ed Atessa. Il trattamento delle patologie neoplastiche richiede dei rigidi protocolli aziendali e specifiche linee guida prodotte dalle società scientifiche. Tali indirizzi terapeutici, a livello regionale, vengono adeguati ai contesti aziendali e sublimati nell’elaborazione dei Pdta (Percorsi Diagnostico/Terapeutici Assistenziali).

Spiega il dottor Casolino che «L’elaborazione di un percorso multidisciplinare sia intraospedaliero che territoriale, a cui affidare la gestione terapeutica dei pazienti oncologici è di primaria importanza. A tal fine questo incontro ha l’obiettivo di avvicinare i professionisti chirurghi, endoscopisti, oncologi, radioterapisti, anestesisti, internisti ed anatomopatologi ai colleghi medici di medicina generale che tutti i giorni sono in prima linea nella gestione del paziente oncologico e non. Trasmettere quanto è stato fatto finora nell’adozione ed implementazione del Pdta aziendale a livello territoriale ai Medici di medicina generale risulta fondamentale per ottimizzare l’adesione del paziente ai principali indirizzi diagnostico terapeutici attualmente disponibili. Il Pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) del carcinoma colon rettale è uno strumento di governo clinico che permette di delineare il miglior processo praticabile all’interno della Azienda Sanitaria.

Proposto e modificato recentemente dalla Regione Abruzzo, accettato dalla Azienda Sanitaria, applicato ed implementato dai Reparti e Servizi stessi. Si presuppone di garantire: riproducibilità delle azioni; uniformità delle prestazioni erogate; riduzione dell’evento sentinella; scambio di informazioni; definizione dei ruoli. All’interno del Pdta sono state costruite delle mappe che partono dalla storia del Paziente, alla sua valutazione, alla stadiazione, al trattamento della patologia, al follow up, fino alla riabilitazione. Il percorso vuole garantire ai Pazienti una sequenza di azioni per dare risposte ai bisogni di salute.

Il Pdta utilizza le evidenze più recenti della letteratura, delle linee guida e raccomandazioni nazionali ed internazionali. Il Paziente affetto da neoplasia del colon retto giunto a tale diagnosi per via dello screening o per controllo endoscopico occasionale, o sintomatico con accesso in Pronto soccorso, in breve tempo viene valutato e preso in carico dal Gico (gruppo interdisciplinare cure oncologiche) che si riunisce ogni 15 giorni a Lanciano; composto da un team di specialisti come l’Oncologo, il Chirurgo, il Gastroenterologo, il Radiologo, Radioterapista, Anatomopatologo e Case manager, tale valutazione multidisciplinare risulta indispensabile in un periodo storico dove l’ aspettativa di vita si è allungata e quindi le persone sono affette da maggiori comorbilità. Da ricordare che un Paziente nel momento in cui apprende di essere affetto da tumore diventa immediatamente una persona fragile e il tutto genera uno sconvolgente stress emotivo personale e familiare.

È per questo che esso condivide immediatamente l’esperienza con proprio Medico Curante ma l’invito e la speranza è che si affidi al team specialistico che possa accompagnarlo durante tutte le fasi della malattia». Oggi rispetto a 20 anni fa constatiamo dati in aumento per sopravvivenza dei pazienti trattati per tumore colon rettale soprattutto per due fattori: diagnosi precoce e approcci terapeutici mirati e resi possibili dalla caratterizzazione molecolare del tumore. «In definitiva - ribadisce il Primario - lo screening e la diagnosi precoce si rivelano fondamentali per avere la meglio su tali patologie».

Galleria fotografica