Concessioni demaniali, balneari a confronto coi Ministri: «Superare la legge Draghi»

TERMOLI. Cominciato il confronto sulle concessioni demaniali marittime, a ormai poco più di 7 mesi dalla scadenza della proroga. «Convocare subito il tavolo tecnico consultivo sulla mappatura. Abrogare la legge Draghi dannosa, sbagliata e superata dalla sentenza della Corte di giustizia europea». È il leitmotiv che le associazioni di categoria balneari e in particolare il Sib-Confcommercio hanno ribadito nel tavolo interministeriale di ieri.

«Si è tenuta mercoledì pomeriggio presso la Presidenza del consiglio dei ministri l'incontro convocato dal Ministero per le politiche del mare per essere auditi sull'elaborazione del Piano del mare. Erano presenti molti rappresentanti di diversi Ministeri – ha riferito il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione - anche dal numero dei partecipanti all'incontro (36 organizzazioni di categoria!) si può facilmente dedurre che il mare costituisce un "universo" di opportunità e di problemi.

Fra i quali soprattutto quelli riguardanti la spiaggia e il demanio che è stato il tema dominante in tutti gli interventi. Anche in questa occasione abbiamo evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo che abroghi o modifichi la legge Draghi perché non solo è sbagliata ed ingiusta ma soprattutto perché superata dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Bisogna che sia convocato dalla Presidenza del consiglio dei ministri il Tavolo tecnico consultivo sulla mappatura e occorre abrogare quanto prima la legge Draghi. Diversamente si fa solo chiacchiere e propaganda».