Casartigiani Molise: solidarietà e sostegno alle comunità dell'Emilia Romagna

TERMOLI. Casartigiani Molise esprime solidarietà e sostegno alle comunità dell'Emilia Romagna colpite dall'immane tragedia di questi giorni.

«La furia delle acque marine e fluviali per l'estremizzazione degli eventi climatici, la rottura degli argini dei fiumi e il conseguente dramma idrogeologico, ha devastato e inghiottito intere città, ha distrutto quartieri, villaggi di campagna, zone industriali e artigianali, centri commerciali, zone agricole, con un danno davvero considerevole, probabilmente di centinaia di milioni di euro, pur non essendo stato ancora quantificato. La condizione estrema e di disperazione che sta condannando famiglie e imprese della Regione Emilia Romagna in queste ore, non ha precedenti. A ciò si aggiunga il dolore per i lutti che ha colpito diversi nuclei familiari i quali, oltretutto, non hanno più nulla. Auspichiamo che il Governo e tutte le Istituzioni interessate, pongano in essere i necessari e urgenti interventi di sussidio e di tutela per migliaia di imprenditori e lavoratori ormai in ginocchio e per le loro famiglie.

La direzione regionale di Casartigiani Molise, gli amministratori, i soci e tutto il personale, esprimono forte vicinanza alle organizzazioni regionali e provinciali di tutti i settori lavorativi dell'Emilia Romagna, in modo particolare quelli dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa e restano a disposizione per ogni necessità, considerato l'evento eccezionale e profondamente drammatico di queste ore».