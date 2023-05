Autismo e disabilità nel Molise: l'arringa di "mamma Carla"

Autismo e disabilità nel Molise: l'intervista a Carla Pasquarelli

PETACCIATO. «Sono Carla Pasquarelli madre di due bambini di cui uno, 9 anni, con disturbi dello spettro autistico diagnosticato all’età di 18 mesi».

Con queste parole, la scorsa settimana, Carla Pasquarelli ha voluto lanciare un sasso nello stagno del Molise, con una lettera aperta al Ministro Alessandra Locatelli.

L'abbiamo incontrata, per mettere a fuoco di persona le problematiche legate non solo all'autismo, ma anche al mondo della disabilità in genere.