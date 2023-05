“Vietato calpestare i sogni”, nel concorso nazionale dall'Alberghiero un pensiero agli alluvionati

TERMOLI. Stamani al via il concorso nazionale di pasticceria per “Ragazzi speciali” all’istituto alberghiero Federico di Svevia, denominato “Vietato calpestare i sogni”, che ha fatto entrare nel vivo col contest più atteso la tre giorni, dopo il prologo del concorso interno di ieri.

Delle 38 scuole iscritte tre hanno dovuto rinunciare, poiché bloccate in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione che ha devastato la regione.

Proprio per questo, la dirigente scolastica Maricetta Chimisso, insieme a tutti i presenti, ha voluto omaggiare le vittime di questa tragedia con un minuto di raccoglimento e un pensiero a tutta la popolazione rimasta senza affetti e per gli sfollati.

Le 35 “brigate” sono state suddivise in tre batterie, una in mattinata, la seconda nel pomeriggio e la terza domattina.

Maurizio Santilli, l’ideatore dell’evento, in qualità di Ambasciatore del gusto ha salutato gli ospiti e la qualificatissima giuria di esperti in pasticceria, gelateria e cioccolateria. Nella giornata conclusiva dell’evento, domani appunti, per premiare questi ragazzi davvero speciali ci sarà all’alberghiero la prestigiosa presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

La stessa dirigente ha anche letto un messaggio di auguri da parte del Ministro per l’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’idea di questo concorso come ci ha confidato il professor Santilli nacque nell’agosto 2015 quando sul treno bianco dell’Unitalsi i professori dell’Alberghiero si occuparono del catering, nel viaggio fino a Lourdes (e ritorno).

Altra bella novità per dare il benvenuto agli ospiti c’è stato un fuori programma musicale messo in scena da tre docenti, i prof Tognarelli, Croce e Porreca, che hanno cantato assieme ai presenti l’inno dell’Alberghiero, vera e propria “ballata”.

