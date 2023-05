«Inseguire i sogni e le cose belle è l'azione più rivoluzionaria», la lezione di Paolo Crepet

"Lezioni di sogni": Paolo Crepet a Termoli

TERMOLI. L'esigenza di riscoprire il valore dei sogni, attraverso cui credere su quanto si possa realizzare nella vita di ciascuno, soprattutto non delegando a nessuno il proprio futuro.

È questa una delle considerazioni più importanti contenute nel messaggio con cui lo psichiatra Paolo Crepet, figura di grande rilievo a livello nazionale, si è rivolto ieri sera al PalaSabetta a centinaia e centinaia di persone, soprattutto donne e mamme, in un incontro denominato "Lezioni di sogni", come il suo ultimo saggio.

Un'occasione formativa importante per discutere insieme di «un lungo viaggio che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro».

Nell’intervista che Paolo Crepet ci ha rilasciato prima delle sue “Lezioni”, lo psichiatra ha messo in evidenza come occorre una maggiore consapevolezza in ciascuno di noi, soprattutto chi si sta formando come uomo e donna. Vera e propria emergenza educativa che si rivolge alle cellule primarie della società, come famiglia ovviamente, ma anche alle istituzioni scolastiche. «Vuol dire che ci sono persone che vogliono ancora vivere, non farsi vivere dagli altri. Sognare lo dobbiamo fare noi, non possiamo delegare. Se qualcuno crede nei sogni vuol dire che crede in sé stesso e in cosa può fare. Ne sono contento, non è un elemento scontato.

Facciamo molte cose che qualcun altro ci dice. Credo che la libertà, la passione per la vita, per le cose belle che ci sono, credo che sia la cosa più importante e rivoluzionaria che ci sia. L’emergenza educativa c’è da trent’anni. Ne sono molto preoccupati, se tutti lo siamo basta cambiare, se si vuole farlo realmente». Poi, la risposta su chi è perennemente connesso: «Vediamo degli zombie, che non si accorgono nemmeno se piove o non piove, o che giorno sia della settimana. Ne va della nostra capacità di ragionamento, di pensiero e di creazione. Noi siamo stati bello quanto eravamo liberi di trasgredire. Oggi trasgredire è diventata una cosa un po’ scema, come farsi quattro canne davanti a un bar. Non è questa la trasgressione».

Un evento organizzato dall’Educational school “Arca di Noè”, rigorosamente su prenotazione, tanto che visto l’alto numero di adesioni, è stato spostato dal cinema Sant’Antonio, dove originariamente doveva essere organizzato, al PalaSabetta, introdotto da Costantino Manes.

