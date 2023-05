La Ministra Alessandra Locatelli all'Alberghiero: premierà i ragazzi speciali

Concorso nazionale di pasticceria: il professor Maurizio Santilli

TERMOLI. Sarà la Ministra Alessandra Locatelli a premiare, stamani, all’istituto alberghiero Federico di Svevia, i vincitori del concorso nazionale di pasticceria “Ragazzi Speciali”, il cui motto è “Vietato calpestare i sogni”.

Le 35 scuole concorrenti sono state divise in 3 batterie, due in uscita ieri e una stamani, dove poi alle 12.45 è prevista la premiazione con la Ministra Locatelli. La Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) con il proprio Comparto Scuole, in collaborazione con il Mim (Ministero Istruzione e Merito) e ovviamente l’alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, ha organizzato questa gara riservata agli Istituti Alberghieri d’Italia.





Il Concorso Nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali ha lo scopo di valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione individualizzata provenienti dagli Istituti alberghieri Italiani, nella cultura della pasticceria Italiana, inter-scambiando metodologie finalizzate alla crescita e soprattutto al confronto. Prevista l’ideazione di un dessert innovativo che abbia uno o più ingredienti tipici della propria regione di appartenenza (il prodotto tipico va evidenziato nella scheda). Al dolce va accompagnata una brochure con foto del dolce e una breve storia. I concorrenti saranno esaminati sulla base delle competenze di autonomia, relazionale espositiva e professionale. Ogni candidato avrà a disposizione la propria postazione con tutti gli accessori, minuteria e attrezzature necessarie. Saranno presenti abbattitori, planetarie e temperatrici, oltre a forni di nuova generazione.





Tutta la minuteria specifica (anelli, coppa pasta, stampi in silicone ecc..) sono a carico dei concorrenti. La preparazione e l’allestimento del piatto avverrà alla presenza della giuria che controllerà tutto il processo produttivo sino alla presentazione diretta del prodotto finito.

