La casa dei servizi digitali: "Polis" è arrivato a Montecilfone

MONTECILFONE. Ha riaperto al pubblico oggi, venerdì 19 maggio, l’ufficio postale di Montecilfone.

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Sono molteplici i servizi della Pubblica Amministrazione che saranno disponibili nel nuovo ufficio postale “Polis” di Montecilfone: tra questi, i certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali.

L’ufficio postale di Montecilfone è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Quella di Montecilfone è la quinta riapertura “Polis” in Molise, dopo gli uffici postali di Macchiagodena, Macchia Valfortore, San Massimo e Tufara. Nell’ambito dello stesso progetto, attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento in dieci sedi, tra cui quelle di Pietracupa e Acquaviva Collecroce, dove gli interventi sono partiti in questi giorni.

Durante il periodo degli interventi Poste Italiane garantirà ai cittadini di Pietracupa la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Duronia disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45; mentre per la clientela abituale di Acquaviva Collecroce potrà recarsi presso lo sportello dedicato allestito nell’ufficio postale di Castelmauro e disponibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Le riaperture degli uffici postali di Pietracupa e Acquaviva Collecroce sono previste rispettivamente, salvo imprevisti, per giovedì 1° giugno e lunedì 5 giugno.

Galleria fotografica