«La sanità non ha colore politico e io ne sono la dimostrazione»

TERMOLI. Si è chiusa all'ora di cena la prima parte del Consiglio comunale dedicato alla sanità. Dibattito appassionato, che ha visto intervenire esponenti di opposizione e di maggioranza, sulla scorta della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e dalla Rete della Sinistra.

Ovviamente, la presenza del sindaco Francesco Roberti, che di recente è stato ricoverato al San Timoteo, non poteva non far diventare la sua esperienza personale al centro della discussione.

Sì, perché proprio lui fece battaglie amministrative per riaprire Emodinamica, riuscendoci anche nelle more del Natale 2021, quando il compianto Franco Frattini emise ordinanza in Consiglio di Stato.

Unico intervento esterno quello della pediatra Giuliana Senese. Contributo avvenuto dopo una conferenza dei capigruppo. La Senese ha parlato di commissariamento, che non ha prodotto effetti positivi, del modello di sanità che occorrerebbe adottare, per sgravare quello ospedaliero, così come dell’esperienza Covid. Parola, poi, ai presentatori della mozione, Marcella Stumpo e Nick Di Michele, poi intervenuti anche Angelo Sbrocca, Fernanda De Guglielmo, Basso Antonio Di Brino, Daniela Decaro. In discussione il “merito” della mozione, che si basava sulla carenza di medici in Rianimazione, tamponata coi medici venezuelani.

Una discussione che ha riguardato accorgimenti formali, valutazioni di titoli di studio. Quindi, parola al sindaco Francesco Roberti, a cui tutti si sono rivolti affinché faccia qualcosa di concreto per affermare quanto meno che l’ospedale San Timoteo non chiuda. «La sanità non ha colore politico, serve a tutti e io ne sono la dimostrazione». Poi sull'eterna disputa tra Nord e Sud, evidente che al Molise non è stato dato quello che necessitava». Un’idea ce l’ha, ha detto Roberti: quella di formare nuovi medici con l’UniMol.

La conferenza dei capigruppo riunita ancora una volta ha cesellato il dispositivo e tutto il Consiglio è stato chiaro nell'impegnare Roberti sul San Timoteo.