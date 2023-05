Giornata del mare: gli studenti del Boccardi-Tiberio da Mattarella

TERMOLI. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta nella Tenuta di Castelporziano la "Giornata nazionale del mare” cui ha partecipato del Boccardi-Tiberio tra le scuole vincitrici a livello Nazionale del concorso “Cittadinanza del mare”.

All’evento hanno preso parte anche il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra, Enrico Credendino.

Gli studenti Alessia Corfiati, della classe VA Conduzione del mezzo navale, e Giovanni Castiglia, della classe V B Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi, accompagnati dalla professoressa Barbara Mammarella, hanno illustrato il video vincitore che ha affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del Bando.

Il video dell’istituto termolese ha illustrando la bellezza delle coste molisane, del mare come fonte di vita e di energie, della legalità e la tutela degli ecosistemi marini e delle fonti di energia rinnovabili, il trasporto via mare sostenibile ed in sicurezza.

Gli studenti Federica Benenati, Cristian Santini, Luca D’Ambrosio, Giovanni Castiglia, Alessia Corfiati, Mattia De Gregorio e i docenti Mattia Cerino, Lorella Di Filippo, Francesco Lella, Barbara Mammarella e Costantino Squeo avevano già conseguito il Diploma di “Cittadini del Mare” nell’evento genovese e questo riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica è stata la testimonianza dell’impegno che l’Istituto Boccardi-Tiberio persegue da sempre nello sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza tra gli studenti oltre ad essere riferimento educante di tutto il territorio.

“Anche il Capo dello Stato – sottolinea la dirigente dell’istituto termolese, Concetta Cimmino – apprezza la dinamicità, l’estro e la preparazione dei nostri studenti. È per noi motivo di profondo orgoglio e questo evento ci sprona a fare sempre di più per la comunità in cui viviamo e cresciamo i nostri ragazzi”.