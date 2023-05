Cosa succede quando diventi caregiver? Demenza e Alzheimer sono quelle che ti annientano

TERMOLI. Cosa succede quando diventi caregiver? In molti se lo chiedono e le risposte sono tante. Ma ce n’è una che non ti abbandonerà mai e ti farà crescere prima del solito. Diventi il genitore di chi soffre di determinate patologie. Quelle che, giorno dopo giorno, spengono la persona a te cara.

Demenza, Alzheimer sono queste quelle che ti annientano. È vero ce ne sono altre, ma stare accanto a chi soffre di demenza è terribile.

Vedi gli sbalzi d’umore. Il sorriso spegnersi. I ricordi andare via. E non hai scampo.

Guardi negli occhi tua madre, tuo padre, tua nonna, zia… chiunque soffra di questa “bastarda” malattia e cadi. Cadi perché non l’accetti. Perché con loro va via una parte di te. Il tuo cuore si frantuma. Devi essere forte ma l’unica cosa che vorresti fare è piangere.

E puoi farlo solo stando da sola. Al buio della notte, quando tutti dormono.

E allora ti chiedi perché. Perché tutta questa sofferenza.

Perché a te. Perché a loro. Ma la risposta non c’è. Cosa daresti per ritrovare quel sorriso perso. Quelle litigate fatte di cuore e quegli abbracci in cui ti potevi nascondere. Non l’accetti. Non accetti nulla, o ti incattivisci o diventi ancora più sensibile. E te la prendi con il mondo. Quel mondo che non ti aiuta, quel mondo che ti compatisce e, a te, quella compassione ti dà tremendamente fastidio. Non la tolleri. Vorresti fuggire via, vorresti poter fermare il tempo. Tornare indietro e cambiare il corso e la natura delle cose.

Provare a sentire la loro vera voce e non quella flebile che hanno adesso. Fatta di pensieri sconnessi, e parole dette alla rinfusa. La vita con una persona malata di demenza ti toglie il respiro. E quel respiro vorresti darlo a loro. Dicendo solo “andrà tutto bene. Ci sono io con te”.

Ma sai bene che non è così. Perché il dolore e la rabbia si sovrappongono all’accettazione.

Ma come si fa ad accettare tutto questo?

Io non lo so. So solo che vorrei riavere la mia “persona cara” com’era prima. Non siamo neanche tutelati sa questo stato carente. Che l’aiuto non lo dà. Perché la sofferenza, le beghe, le “rogne” sono solo tue.

Provate a stare una giornata con chi soffre, con chi per calmarsi ha bisogno della doll-therapy. Tra le braccia un bambolotto a cui dà tutto il calore possibile, quello che, ormai, non dà più a te. Provateci. Guardateli negli occhi. Provate a non piangere. E poi ne riparliamo.