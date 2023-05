Giornata mondiale delle api e Primiani: vigiliamo sul bando apicoltura 2023

CAMPOBASSO. Oggi, 20 maggio, è la Giornata mondiale delle api, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Proprio oggi, il consigliere regionale pentastellato Angelo Primiani parla del bando sull'apicoltura 2023.

«È attesa in questi giorni la pubblicazione delle graduatorie del Bando apicoltura relativo al Programma regionale 2023.

Sull’assegnazione di questi fondi terremo alta l’attenzione, perché auspichiamo che tutti gli apicoltori molisani possano avere accesso alle risorse.

Lo dico da tempo: l’apicoltura rappresenta una seria opportunità di reddito e sviluppo, soprattutto per i nostri giovani. Con questa convinzione, più volte ho portato il tema in Consiglio regionale e l’ho fatto impegnando la Regione a sostenere il settore in maniera concreta.

Anche grazie ad una mia proposta approvata all’unanimità, la Giunta ha dovuto tener conto del ruolo dell’apicoltura nel nuovo Programma di sviluppo rurale. Perciò vigileremo affinché tutti i partecipanti al Bando di quest’anno possano trovare una risposta reale nell’assegnazione dei contributi.

Il prossimo passo da compiere, invece, è predisporre una nuova legge regionale in materia, per dare la giusta importanza alle esigenze di sviluppo del comparto. Abbiamo già in mente come farlo e se i molisani ci daranno la possibilità di governare la regione, sarà nostra premura incoraggiare la crescita imprenditoriale di tutte le aziende apistiche».