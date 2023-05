Coesione e democrazia partecipata, Regione Molise al Forum internazionale ‘Verso Sud’

CAMPOBASSO. Coesione e democrazia partecipata, Regione Molise presente al Forum internazionale ‘Verso Sud’.

La Regione Molise ha partecipato questa mattina all’ultima sezione di lavori del Forum ‘Verso Sud’, organizzato a Sorrento da European House Ambrosetti con l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione. Alla tavola rotonda con focus su ‘La sfida della coesione territoriale in Italia’ hanno partecipato i governatori delle Regioni Molise, Abruzzo, Calabria e Puglia.

“I governi regionali giocano un ruolo chiave – è stato detto nel corso della mattinata - perché sono tante le sollecitazioni politiche che si sviluppano nell’ambito dei rapporti con le altre istituzioni ai diversi livelli e nel dialogo con gli interlocutori pubblici e privati anch’essi attori in fase di programmazione”.

Affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane e soprattutto di quelle interne, in Molise circa il 75 per cento del territorio, è opera complessa nella quale sono concentrati gli sforzi delle Regioni. Le Zes, così come i collegamenti e le direttrici ferroviarie – Adriatica ma anche di raccordo con il Tirreno – vedono le Regioni del Sud impegnate in uno straordinario e necessario sforzo comune, fondato su un rapporto trasparente e di collaborazione tra le istituzioni.

Sottolineata altresì la necessità di insistere su un’efficace azione di partenariato, sviluppando una concertazione notevole: con le istituzioni, con le imprese, con le parti sociali. Presidenti tutti concordi anche nell’evidenziare un’altra urgenza: quella di accelerare i tempi per la fruizione effettiva dei fondi europei e delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Alla due giorni del Forum internazionale, volta quindi a rafforzare la nuova centralità del Sud Italia e del Mediterraneo allargato, in quanto macro-regione chiave per le principali sfide geo-economiche e sociali, su scala globale, hanno partecipato diversi Ministri del governo italiano e di Paesi internazionali, nonché dirigenti e personalità di spicco della scena economica, produttiva e accademica, manager e opinion maker dell’area mediterranea. Complessivamente presenti i rappresentanti e le delegazioni di 19 Paesi dell’area Euro-Mediterranea.