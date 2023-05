Aufiero: «Finalmente sgravi sulla Tari alle famiglie con studenti universitari fuori sede»

TERMOLI. Passato in secondo piano rispetto al dibattito sulla sanità, c’è stata una modifica molto significativa al regolamento della Tari, approvato dal Consiglio comunale.

La proposta è stata avanzata dal consigliere Vincenzo Aufiero, sempre sensibile in materia di tributi.

«Nella seduta di ieri, su mia proposta, l’amministrazione comunale ha adottato una variazione al regolamento Tari che non prevedeva sgravi sulla tariffa Tari per famiglie con figli universitari che studiano in altre città, con regolare contratto d'affitto».

Un tema, quello degli studenti fuori sede, di particolare attualità, vista la bolla esplosa sul rincaro affitti e la relativa, plateale, protesta delle tende

«Con questa modifica le famiglie in questione non dovranno più sostenere questa doppia imposta poiché potrà chiedere lo stralcio al Comune di Termoli. Una modifica che sicuramente sarà apprezzata (mi era stata sollecitata da anni questa tortura impositiva). Nei prossimi giorni ci attiveremo per istruire i contribuenti alla procedura da seguire, dandone massima diffusione».