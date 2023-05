«Condizioni di lavoro inaccettabili», tornano in agitazione i netturbini dell'Unione dei comuni

BASSO MOLISE. Ancora “a rischio” il servizio di raccolta differenziata e di igiene urbana nei comuni dell’Unione “Basso Biferno”. Ciclicamente riesplode la conflittualità sindacale, con le sigle Fiadel Molise e Fisascat-Cisl, con in prima linea i segretari Aly Soliman e Stefano Murazzo, che hanno di nuovo proclamato lo stato di agitazione. In un documento ufficiale, hanno messo nero su bianco la richiesta di incontro urgente col prefetto, attraverso la commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Missiva inoltrata anche al presidente dell’Unione “Basso Biferno” Giorgio Manes e alla ditta Impregico srl.

Prime rimostranze ci furono lo scorso 16 agosto, poi altro round a inizio anno. Da ricordare come la Impregico S.r.l. ha acquisito il ramo d’azienda dal gestore appaltatore Giuliani S.r.l., entrando in servizio il primo maggio 2022. Ormai sedimentati, i motivi dello stato d’agitazione erano: automezzi non idonei e specifici alla raccolta differenziata porta a porta; l’eccessivo carico di lavoro a cui vengono sottoposti i lavoratori; mancata verifica dei carichi di lavoro; situazione pietosa in cui versano i centri di raccolta nei 9 comuni interessati e la mancanza all’interno degli stessi di servizi igienici e gabbiotti riparatori dal sole, pioggia e freddo; mancata applicazione delle norme di sicurezza e tutela dell’integrità e della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro; violazione delle norme contrattuali in materie di passaggio con tutti i diritti acquisiti e maturati; mancato lavaggio dei Dpi a carico del datore di lavoro; assenza di locali idonee adibiti a spogliatoi, docce, bagni igienici e capienti armadi con distinti percorsi sporco/pulito e di sala riunione sindacale; situazione discriminatoria in cui versano i lavoratori, ai quali venivano applicati due Ccnl, uno economicamente migliorativo (Fise) e l’altro è molto peggiorativo (multiservizi), il tutto in totale violazione dell’art. 27 del capitolato d’appalto il quale indicava espressamente il Ccnl Fise da applicare a tutti i lavoratori. «Al 3 aprile scorso, la società Impregico S.r.l. e l’Unione dei comuni hanno disatteso tutti gli impegni sopraelencati non dando alcuna risposta nel merito alle scriventi; visto il classico scarico di responsabilità tra la società cedente (Giuliani S.r.l.), la società subentrante (Impregico S.r.l.) e l’ente appaltante (Unione dei comuni del basso Biferno), abbiamo inoltrato una richiesta di convocazione urgente per chiedere delucidazioni in merito alle problematiche sopraelencate rimaste disattese; convocazione avvenuta per il 27 aprile scorso., dove abbiamo rimarcato l’omessa controllo e vigilanza da parte dell’ente appaltante sull’operato del cedente e il subentrante ed, ancora prima, sull’operato dell’ex gestore Tekneko. Al termine dell’incontro, il presidente dell’Unione dei comuni ha preso l’impegno di interpellare il gestore Impregico S.r.l. e il cedente Giuliani S.r.l. e nell’arco di 15 giorni avrebbe convocato nuovamente le scriventi per una soluzione definitiva, da noi ricordato con una successiva comunicazione. Martedì scorso, con una nota, ci è stato detto che l’incontro si terrà probabilmente a fine giugno (dopo la campagna elettorale, ndr). «Gli unici a pagare le conseguenze di tutto ciò sono solamente i lavoratori, in termine di mettere a repentaglio la loro saluta, incolumità e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre ai danni economici che subiscono per effetti dell’applicazione arbitraria di due Ccnl differenti tra di loro.

La piena responsabilità dell’ente appaltante è accertata, in termine di mancata sorveglianza e controllo sull'operato dei gestori Tekneko e Giuliani, ed in particolare la corretta e regolare applicazione degli adempimenti di quanto è previsto dal capitolato d’appalto. L’attività lavorativa (raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti) è stata classificata dal Ateco come attività ad alto rischio».