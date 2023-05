Dossier immigrazione: gli stranieri residenti sono 11.514 in Molise

TERMOLI. Meritava una cornice di pubblico più ampia la presentazione avvenuta giovedì scorso nella sala consiliare di Termoli, del dossier statistico Immigrazione 2022, curato da Idos, per la seconda volta in Molise. Un compendio realizzato in collaborazione con Centro Studi Confronti e l’Istituto di Studi Politici “San Pio V”. L’evento termolese ha seguito la presentazione nazionale avvenuta nel mese di ottobre 2022 a Roma e, in contemporanea, in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia.

Organizzato dall’Associazione Salam Aps di Termoli e da Europe Direct Molise, vi hanno preso parte il presidente del Centro Studi e Ricerche Idos Luca di Sciullo, e il dottor Ivo Oriente, co-redattore della sezione del rapporto dedicata al Molise. Intervenuti anche Carmela Basile, responsabile di Europe Direct Molise, che ha fornito una visione europea del fenomeno dei flussi migratori. Il punto di vista “local” è stato appannaggio di Gianni Pinto della Caritas Diocesana Termoli-Larino.

Moderatrice è stata Hanen Gzaiel, presidente associazione Salam Aps, affiancata dall’assessore Silvana Ciciola e da Fernanda Pugliese. Il dossier statistico ha messo in rilievo come ci siano in Molise 11.514 residenti stranieri, oltre a 7.930 soggiornanti non comunitari, di cui il 47,3% di lungo periodo. Su 1.713 nuovi nati, nel Molise, il 6,8% vede genitori stranieri. Il tasso di acquisizione della cittadinanza è del 32,4%. Altro dato significativo, il 16,9% dei residenti è minorenne. Nel 2022 sono stati rilasciati 1.045 nuovi permessi; 2.307 invece le imprese con a capo stranieri. Gli studenti sono 1.425, mentre gli occupati circa 3mila.

Il Dossier statistico immigrazione nel 2022 (che fa riferimento al 2021) è giunto alla sua 32^ edizione annuale. Analizza il contesto internazionale ed europeo e i flussi e le presenze in Italia, approfondisce i temi dell’integrazione, del lavoro e dell’economia, presenta i diversi contesti regionali ed è chiuso dalle tabelle statistiche. Nel dossier si sottolinea quanto le dinamiche dei flussi migratori siano frutto di ciò che accade nel mondo. La pandemia, i cambiamenti climatici spesso estremi, e le guerre sono eventi che producono conseguenze dirette sul fronte umanitario e quindi incentivano i flussi migratori in quanto, di fatto, rendono inabilitabili intere aree del pianeta.

La sfida a cui tutti gli Stati sono posti dinanzi si riassume nelle “Tre C”: Covid-19, conflitti e clima. La presentazione del Dossier Statistico Immigrazione di Idos rappresenta anche un’occasione di confronto e analisi del settore e delle politiche connesse con il contesto delle migrazioni in Italia e nei diversi contesti territoriali: dalla giornata non emergeranno solo numeri ma anche storie, progetti, lotte e ricerche che incidono sulle persone migranti.

