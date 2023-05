Aperta al traffico la rotatoria sulla statale 16 a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Una sorpresa, autentica, quella per automobilisti, camionisti, residenti, viaggiatori.

È stata aperta al traffico, dopo un anno e mezzo di lavori, la rotatoria di Campomarino lido, sulla statale 16 adriatica. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali, con la data di fine lavori che era fissata al 23 giugno, secondo quanto ci è stato confermato dall'assessore ai Lavori pubblici Anna Pollace, veicoli in transito nel nuovo snodo, che ha messo in sicurezza uno degli incroci più trafficati e pericolosi dell'intera regione. Proprio da qui a un mese saranno ultimati gli interventi, ma quel che conta è che ora la circolazione è tornata normale.

L'Anas aveva istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto di strada della statale 16 compreso tra il Km. 549+400 e il Km. 552+400 per consentire i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sede stradale a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Cosiddetta rotonda “salva vita” tra il paese di Campomarino e la stazione ferroviaria. Un intervento atteso da tempo, su una strada che ha fatto registrare incidenti ed investimenti, anche mortali. Oltre alla rotatoria, realizzato l'allargamento della carreggiata da Nord a Sud.

Lo scorso 15 luglio c’era stato il via libera al traffico, nell'area di cantiere di realizzazione della rotatoria Anas.