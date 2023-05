Intelligenza artificiale: il professor Oliveto all'istituto Majorana

Intelligenza artificiale all'istituto Majorana: l'intervista al professor Antonio Ciliberto

TERMOLI. Il docente UniMol Rocco Oliveto ci aveva annunciato l'incontro di cui sarebbe stato ospite e protagonista all'istituto Majorana di Termoli a margine dell'intervista che realizzammo con lui in via Duca degli Abruzzi.

Incontro promosso dai docenti Antonio Ciliberto e Giacomo Rulli, introdotto dai saluti della dirigente scolastica, Maria Maddalena Chimisso.





L'intelligenza artificiale (AI) è una disciplina che studia in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Definizioni specifiche possono essere date focalizzandosi sui processi interni di ragionamento o sul comportamento esterno del sistema intelligente e utilizzando come misura di efficacia la somiglianza con il comportamento umano o con un comportamento ideale, detto razionale.

Se ne sta parlando sempre più insistentemente, perché è arrivato il momento in cui il genere umano si avvarrà di questa tecnologia.

I tempi sono davvero maturi, anche se come ci spiegano alcuni docenti e specialistici in tecnologie informatiche, l’A.I. genera ancora qualche timore. Di intelligenza artificiale se ne parla dagli anni 50 ma mai nessuno degli scienziati ha avuto la potenzialità di immetterla nel mercato, e questo, quindi, la dice lunga sul sistema informatico che, oggi potrebbe essere in grado, grazie alle informazioni che s’immettono sulla macchina, di sostituire in tutto l’uomo stesso.

La paura è proprio questa. Non esiste un sistema in grado di neutralizzare un errore di connessione. Errore che potrebbe dare, quindi, informazioni sbagliate che la macchina eseguirebbe, così da provocare danno irreparabili.

