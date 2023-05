Uomo d'impresa e di sport, il saluto a Giuseppe Giambattista "Garofalo"

TERMOLI. Dopo un lungo decorso di malattia, abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Giambattista, il patron creatore di Garofalo Mobili.

Una persona davvero di gran cuore, apprezzato e amato da tutti a Termoli e tutto il Molise, non solo per le sue capacità imprenditoriali che gli hanno permesso, grazie anche all’apporto di una grande famiglia alle spalle, di creare un autentico impero nel settore dell’arredamento. Peppino era stato amatissimo anche in campo sportivo, amava lo sport e soprattutto amava chi lo praticava. È stato un grande presidente dell’amato U.S. Termoli nel 1999-2000 con il quale conquistò la promozione dall’Eccellenza alla serie D. Era un uomo buono e sempre disponibile pronto a capire e ascoltare tutti. Noi dei media, con lui presidente andavamo a nozze, non ci ha mai rifiutato una intervista, anche quando le cose sportivamente non andavano bene. Lui ha sempre messo la faccia in prima persona e i suoi giocatori lo amavano, per loro era un secondo papà.

Dopo di lui ci sono stati momenti di decadimento del calcio nostrano, poi delle risalite, ma davvero con Peppino alla presidenza si sono vissuti, insieme ad un suo inseparabile collega Giovanni Sallustio, dei momenti di grandi soddisfazioni. Ma Peppino amava anche un'altra disciplina sportiva, il ciclismo e aveva creato anche un team vincente di cui fanno parte due suoi nipoti Alessio e Riccardo De Santis.

La notizia che ci ha recapitato, dopo pochi minuti dalla sua scomparsa, l’amico Maurizio De Santis suo genero, ci ha rattristati non poco. Sapevamo che non stava passando un buon periodo ma speravamo che potesse tirare avanti ancora, invece no.

Carissimo Peppino, per noi, per me è stato un onore averti conosciuto non soltanto per averci fatto vivere emozioni sportive fantastiche, ma soprattutto perché abbiamo conosciuto una gran brava persona. Siamo vicini alla tua famiglia, a tua moglie la signora Maria, i figli Nicola, Raffaele e Gigliola, il genero, la nuora e i nipoti. Un saluto e una preghiera per te Peppino, uomo perbene e uomo di altri tempi.

Oggi pomeriggio i funerali sono celebrati alla chiesa del Santissimo Rosario di San Giacomo degli Schiavoni.