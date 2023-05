Mancano gli assistenti sociali, «Ancora bloccate le pratiche della 104, siamo disperati»

TERMOLI. Si accendono e si scaldano gli animi dei cittadini bassomolisani che sono alle prese con le commissioni d’invalidità, in particolar modo con quella bloccata di Termoli.

Le fasce deboli sono abbandonate a loro stesse, senza aver la possibilità di aver riconosciuti i propri diritti e doveri.

Diritti, sì. Parliamo di diritti. Perché chi è invalido sa cosa significa non poter usufruire di determinate agevolazioni che, devono essere garantite e riconosciute da una commissione variegata di medici e professionisti del settore.

“A nome di tutti i cittadini termolesi chiediamo di rendere ancora una volta pubblico il disagio delle fasce deboli per quando concerne le pratiche 104 ancora bloccate per mancanza di assistenti sociali...grazie spero venga preso da voi ancora una volta questo caso discriminatorio!”.

Non bastano i circa 300 euro, invalidità dal 75%, che il Governo eroga, una miseria potremmo dire, servono anche le altre agevolazioni. Come la 104 e la legge 68 per lavorare, ovvero le categorie protette.

Lo dice la parola stessa, protette, ma da chi se a Termoli il servizio non è fruibile?

Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Legge 104, in gergo chiamata “Legge sulla Disabilità” prevede una serie di principi e misure volte all'assistenza, all'integrazione sociale e più in generale a rendere effettivi i diritti delle persone disabilità.

Per i cittadini questa problematica sta diventando una “barzelletta”, una patata bollente che rimbalza di sede in sede e di ente in ente.

Sono tante le denunce e le segnalazioni anche di chi aspetta l'aggravamento della patologia. Con l’aggravamento il caregiver ha diritto a un assegno e all’assistenza, fatta tramite apposita richiesta, di un Oss. Ma tutto questo in basso Molise, anzi a Termoli, è pura utopia.

A chi dovranno rivolgersi per far sentire le loro voci?