Verso la stagione estiva, incontro con gli operatori alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Si avvicina la stagione estiva e i titolari di strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, ristoranti, diving, etc etc) che dispongono di automezzi per lo svolgimento delle loro attività, sono invitati a partecipare all’incontro pubblico che si terrà venerdì 26 maggio, alle ore 17, presso il Centro Polifunzionale. Si discuterà della regolamentazione del traffico sulla banchina di San Domino e saranno condivise le soluzioni migliori per assicurare un traffico ordinato, a tutela della incolumità pubblica e privata. L’occasione sarà anche propizia per annunciare la possibilità di accedere ai Fondi per l’acquisto di nuovi pulmini e la presentazione delle modalità previste dal Bando.

Intanto, sono ripresi i lavori di riqualificazione in piazza Pertini a San Domino come già anticipato sabato scorso dall’Amministrazione Comunale (foto Adelmo Soric). Ieri mattina sono sbarcati sull’Isola materiali, attrezzature e maestranze della ditta appaltatrice che, come da accordi presi, ha accelerato i tempi di riapertura del cantiere rallentati anche dalle cattive condizioni meteo delle ultime settimane.

Operazioni seguite dal sindaco facente funzioni Luciano Cafiero e dall’assessore Umberto Santoro. “Abbiamo verificato che quanto promesso dall’impresa – commenta il sindaco facente funzioni Cafiero – venisse rispettato. Un impegno doveroso nei confronti degli operatori commerciali della piazza in vista dell’imminente apertura della stagione estiva ma anche degli stessi residenti, atteso che l’area è di vitale importanza anche per la viabilità di San Domino. Vigileremo affinché il crono programma venga rispettato e, nello stesso tempo, plaudiamo alla pazienza e alla fiducia risposta dagli operatori nel nostro operato. Insieme si lavora meglio e per il bene della nostra comunità”.