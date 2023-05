Delocalizzazione del depuratore, la Regione dà il via libera a quasi 4 milioni di euro

TERMOLI. In arrivo parte dei fondi per la delocalizzazione del depuratore del porto di Termoli, compreso nell’Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato” del maggio 2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise e l’Egam, che ha stanziato 25.198.235,36 euro.

Tra gli interventi inseriti nell’Accordo di Programma richiamato è inserito l’intervento denominato: “Interventi volti alla delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto”, con soggetto attuatore il Comune di Termoli, per l’importo complessivo di 7,5 milioni di euro, cui 3 milioni e 825mila a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e 3,675 milioni a valere su cofinanziamento del Comune di Termoli.

Parere favorevole fu concesso già nell’autunno scorso, dopo la verifica sulla documentazione presentata, anche per la scelta delle modalità per la procedura di aggiudicazione dei lavori, quella dei project financing affidato ad Acea Molise srl.

La Regione Molise, con propria determina, ha così dato il via libera all'erogazione.