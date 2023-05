Anci Molise a supporto delle Comunità energetiche rinnovabili

CAMPOBASSO. Previsti finanziamenti Pnrr per 2,2 miliardi per lo sviluppo socio-economico dei Comuni minori e delle aree interne.

Sono previsti dal Pnrr 2,2 Miliardi di euro per le Comunità energetiche rinnovabili (CER), grazie alle quali si stima che potranno essere prodotti circa 2.500 GWh annui, capaci di ridurre le emissioni di gas serra di 1,5 milioni di tonnellate. Questa è un’occasione da non perdere soprattutto per i piccoli comuni.

I Comuni svolgono un ruolo centrale in questa vicenda, perché sono in grado di promuovere un partenariato misto tenendosi lontano dallo scopo di lucro in favore del beneficio pubblico e dell’investimento territoriale che potranno generare.

Il Pnrr punta su Comuni di piccole dimensioni e per questo Anci darà avvio ad una attività di supporto che prevede momenti di approfondimento tecnico.

Saranno, pertanto, avviati percorsi formativi sulle Cer per affrontare le questioni tecniche più rilevanti: la fase di start-up, la progettazione, il dimensionamento, il finanziamento e la forma giuridica che le stesse Comunità debbono adottare.

Lo scopo è quello di individuare soluzioni che possano essere generalizzabili ed estendibili a contesti simili per mettere a valore comune le esperienze.