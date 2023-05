Lotta da 13 anni contro un tumore, ma non si arrende: forza Concetta

TERMOLI. Concetta Sciarretta è una cittadina termolese che da anni vive in Piemonte. Una guerriera che dal 2010 combatte contro un mostro, il leiomiosarcoma. La sua storia ci è stata segnalata da diverse lettrici del nostro giornale.

Concetta si è sottoposta a chemio-radioterapie, tutto quello che serve per “distruggere” questo mostro. Tutto ciò, però, non basta più.

Concetta si sta sottoponendo ad altre terapie, per lenire anche il dolore che le metastasi, sparse ormai per tutto il corpo, le provocano.

Termoli si mobilita per e con lei. Alcune attività commerciali stanno provvedendo a installare dei salvadanai per raccogliere fondi per queste terapie. Terapie che costano e alle quali Concetta non può fare a meno.

Ha messo mani a tutti i suoi fondi, al suo stipendio e ora, chiede un aiuto e, Termoli sta rispondendo al suo appello.

«Ciao sono Concetta, ho 48 anni e dal 2010 convivo con il leiomiosarcoma che dal 2018 è diventato pluri metastatico. I sarcomi dei tessuti molli sono malattie con prognosi infausta ad elevata mortalità. Io sono riuscita a sopravvivergli per tredici anni ma oggi è fondamentale per me un vostro contributo per darmi la possibilità di vivere una vita dignitosa grazie a terapie che possono migliorare la mia qualità di vita, che al momento mi vede allettata e in sedia a rotelle.

Ho già avuto modo di sperimentare per brevi periodi queste terapie e ne conosco i benefici, ma ora non posso più sostenerle economicamente perché sono completamente a pagamento (cannabis, ossigenoterapia, ozonoterapia, micoterapia ed altre). In tutti questi anni il nostro unico obiettivo è stata la cura della mia malattia e a questo fine abbiamo dato fondo a tutti i nostri risparmi accedendo anche a finanziamenti. Ad oggi l'unica soluzione possibile per me è chiedere aiuto a voi. Le terapie tradizionali purtroppo (chemioterapia e radioterapia) non stanno sortendo l'effetto desiderato ma mi stanno debilitando ogni giorno di più. Il mio obiettivo è quello di integrare queste cure che, sono certa, possono darmi una qualità di vita migliore ed inoltre di far revisionare i vetrini dei vari interventi chirurgici negli Stati Uniti o comunque fuori dall'Europa perche ho validi motivi per credere che ci sia stato anche un errore di diagnosi, soprattutto perché non sono state effettuate biopsie sulle varie metastasi interne e sottocutanee. In tutti questi anni gli errori medici sono stati molteplici e tutto questo ha portato ad un degenerare della malattia.

Oggi faccio fatica a stare in piedi e a convivere con i dolori che questa mi causa per via delle metastasi che si infiammano periodicamente. A questo quadro si è aggiunta una polmonite con versamento pleurico, un'emoglobina molto bassa e tutto ciò mi impedisce di condurre una vita dignitosa e addirittura di riuscire semplicemente a dormire perché le metastasi mi impediscono per quanto sono grandi (come quella in gola che vedete in foto) di trovare una posizione comoda. Al momento il numero delle metastasi sottocutanee è di circa 20, innumerevoli invece sono quelle degli organi interni. Tutta questa situazione mi rende inoperabile. Queste terapie che taluni definiscono alternative ma che io definisco integrative, mi hanno, in tutti questi anni, concesso la possibilità di superare di ben oltre i 5 anni la mia aspettativa di vita e mi hanno aiutata a migliorarne la qualità. Ora per me però è diventato insostenibile il loro costo ed è per questo che chiedo il vostro aiuto.

Anche un euro può fare la differenza, sentitevi liberi, vi ringrazio già infinitamente.

Con affetto, Concetta».