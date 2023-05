Capaci di crescere, la legalità "germoglia" al Parco comunale

Per non dimenticare mar 23 maggio 2023

Capaci di crescere: l'intervento di Valentina Montesanto

TERMOLI. C’è anche Termoli nella mappa nazionale della Fondazione Ebbene, che col patrocinio della Fondazione Falcone, ha promosso la manifestazione “Capaci di crescere”, legalità e prossimità in rete, iniziative per costruire legalità nel ricordo della Strage di Capaci, di cui oggi si commemora il 31esimo anniversario, da quel tragico 23 maggio 1992, data che sconvolse il Paese e mutò il corso della storia dell’Italia. Termoli assieme a Bologna, Rionero in Vulture, Palermo, Capannori, Fonzaso, Trieste, Bolzano, Cuneo, Torino, Cagliari, Messina, Procida, Vittoria, Benevento, Catania, Lentini, Montesilvano. In queste ultime due settimane ben 21 gli eventi in calendario.





Una cornice pregevole, come quella del parco comunale “Girolamo La Penna”, ha ospitato una manifestazione che ha portato a riflettere decine e decine di studenti delle secondarie superiori degli istituti comprensivi Achille Pace, Maria Brigida e Oddo Bernacchia.





Hanno partecipato all'evento, attraverso contributi diretti, il maggiore dei Carabinieri Alessandro Vergine, comandante della compagnia dei Carabinieri di Termoli, Micaela Bruno, avvocata direttore della scuola forense frentana e dottore di ricerca cattedra di Diritto Penale all'Unimol, Nicola Malorni psicologo, psicoterapeuta e presidente Kairos cooperativa sociale Onlus e Simone D'Angelo regista e presidente dell'associazione Cinematografica Ats Lilly Ets. Presenti anche il sindaco Francesco Roberti, il comandante della Polizia municipale Pietro Cappella e il comandante della stazione Carabinieri di Termoli, Filippo Cantore.





Referenti dei tre istituti, invece, sono stati gli insegnanti Ottavio Di Marco, Donatella Servillo e Francesco De Gregorio, nell'ordine delle tre scuole indicate.

Legalità, ambiente, saluto e sviluppo. Gli studenti e i loro docenti saranno coinvolti in un flashmob dal titolo "Noi Capaci di crescere".





Il comandante Vergine, in particolare, ha spiegato come vivere in un posto dove non sono presenti in modo stanziale organizzazioni criminali, ma occorre tutelare lo stesso il territorio, messaggi che educano alla prevenzione e al rispetto delle regole, affinché dalle tragedie del passato possano essere formate nuove generazioni di cittadini consapevoli.





