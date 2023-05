«Al San Timoteo un emodinamista in meno, si torna in sofferenza»

TERMOLI. Interviene il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che evidenzia come verso le elezioni ci si avvii al baratro degli ospedali. «Ormai da tempo un po' tutti, sembra, sono presi nel seguire i preliminari delle prossime elezioni regionali, curiosi nel sapere chi salpa sul transatlantico o sullo yacht per la "faticosa" attraversata e giungere al porto "Palazzo D'Aimmo".

Questo, forse, ha comportato che la notizia dell'abbandono di ben sei anestesisti dall'ospedale Cardarelli, con tutte le tragiche conseguenze che si potranno avere già nell'immediato, è passata in sordina, e senza i commenti da parte della quasi totalità della nostra classe dirigente. Stessa cosa è capitata, anzi in questo caso quasi in totale silenzio, per l'abbandono, da qualche giorno, di un medico cardiologo emodinamista dell'ospedale San Timoteo di Termoli, riportando a solo 5 medici in servizio nel reparto. È facile immaginare che in queste condizioni presto si potrà tornare a non garantire più il servizio emodinamica H24, e tornare così dopo solo alcuni mesi ad avere un servizio a tempo determinato e a singhiozzo con tutti i rischi per i cittadini in caso di bisogno; ancor più con la bella stagione, tanta attesa, alle porte. L'allarme cresce se si dovesse verificare un'altra dimissione di un emodinamista, come da qualche parte si vocifera sia prossima.

È chiaro ed altrettanto giusto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale riveste una grande importanza per i Molisani tutti, che sperano di avere una classe dirigente all'altezza e capace di risolvere le tante criticità che ormai da lustri assillano questa regione, in primis quella sanitaria. Ciò però non toglie che gli attuali dirigenti preposti diano nel contempo soluzioni quantomeno per i servizi importanti e salvavita. A buon intenditore poche parole».