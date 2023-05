«Siamo stati quasi quattro mesi senza ascensore e costretti alle scale esterne»

TERMOLI. Quasi quattro mesi per riuscire a utilizzare di nuovo un ascensore. Accade anche questo a Termoli, negli alloggi di proprietà dello Iacp.

Il “casus belli” è avvenuto in via Asia, al civico 26-scala b. I residenti hanno voluto esternare tutto il proprio disappunto per quanto subito, sin dalla giornata di venerdì 27 gennaio scorso, quando venne effettuato il fermo dell’impianto elevatore della nostra palazzina dopo una verifica manutentiva da parte dei tecnici della ditta che ha in cura la gestione dell’Impianto.

«La fermata dell’ascensore è stata causata da accertati danneggiamenti del quadro di manovra bruciato a seguito di allagamenti, avvenuti a causa di infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal solaio di copertura del torrino. Questo problema ha costretto e reso necessario a mettere l’impianto in stato di fermo cautelativo. Situazione di fatto veniva a creare non pochi disagi ai condomini dello stabile. L’amministratore della nostra palazzina ha informato immediatamente sia lo Iacp che la ditta di provvedere con urgenza al ripristino del servizio, soprattutto perché nella palazzina abitano persone con invalidità al 100% e anche altre con invalidità minori, oltre a persone molto anziane che necessitano dell’ascensore per potersi muovere.

Sono stati inviati fax di sollecito rimasti inascoltati, tale situazione creava in noi condomini un patema d’animo angoscioso, di paura e sofferenza fisica, ogni volta che si doveva scendere e salire le scale e in particolare quando pioveva e tirava vento perché nelle nostre palazzine le rampe delle scale sono esterne, questa situazione si è protratta per quasi 4 mesi esattamente 105 giorni, una situazione umiliante e vergognosa, il tutto nato da una controversia tra lo Iacp e la ditta.

Di tutto questo ne abbiamo fatto le spese noi inquilini.

Martedì 2 maggio di questa incresciosa situazione abbiamo informato l’assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Ciciola e l’11 maggio, nove giorni dopo, è stato rimesso in funzione l’ascensore. Nel giro di 3 giorni un problema che ha angosciato non poco noi condomini si è risolto, facendo di fatto tornare pace, tranquillità e serenità alle famiglie in particolare quelle residenti al terzo, quarto e quinto piano.

Per questo vogliamo fare un forte e sentito ringraziamento all’assessore Silvana Ciciola, per il suo intervento che ha rimesso le cose a posto in nostro favore».